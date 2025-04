Como migrar bate -papos do Skype para as equipes em 2025 [Full Guide]

Takeaways -chave Migrar do Skype para as equipes é recomendado porque a Microsoft terminou o suporte ao Skype for Business e incentiva o uso de equipes para obter melhores recursos, como bate-papo em tempo real, vídeo e integração de aplicativos, tudo em uma plataforma.

Não existe uma maneira direta de transferir o histórico de bate -papo do Skype para as equipes, mas a Microsoft oferece opções como o recurso “Mudar para as equipes” para usuários pessoais, permitindo que eles mudem facilmente os contatos e as conversas recentes para as equipes.

Para usuários de negócios, a migração do Skype for Business para equipes envolve o planejamento do uso de ferramentas e políticas do Microsoft 365, garantindo que o histórico de bate -papo seja preservado armazenando -o no Outlook e atualizando os usuários para as equipes para gerenciar toda a comunicação.

Se você ainda está usando o Skype para negócios ou o aplicativo clássico do Skype e considerando uma mudança para as equipes da Microsoft, você não está sozinho. A Microsoft está cutucando os usuários em relação às equipes há um tempo – e por um bom motivo. As equipes oferecem mais recursos de colaboração, uma interface do usuário elegante, melhor integração com o Microsoft 365 e uma plataforma robusta para a comunicação comercial moderna.

Mas uma grande pergunta que surge repetidamente é: “Como faço para migrar bate -papos do Skype para as equipes?”

Neste guia detalhado, vamos dividir o que é possível, o que não é e como abordar a migração de bate -papo do Skype para equipes como um profissional em 2025.

Por que passar do Skype para as equipes?

A Microsoft terminou oficialmente o apoio ao Skype for Business Online em julho de 2021, e está claro que a empresa deseja que toda a comunicação comercial seja encaminhada através de equipes agora. Até os usuários pessoais do Skype estão vendo integrações e cutucadas de equipes.

Eis por que passar do Skype para as equipes faz sentido:

Integrado ao Microsoft 365

Chat em tempo real, vídeo, compartilhamento de arquivos e integração de aplicativos em uma plataforma

Melhores recursos de reunião e ferramentas de colaboração de equipe

Compatibilidade entre dispositivos com acesso móvel, desktop e navegador

Você pode migrar bate -papos do Skype para as equipes?

Aqui está a verdade honesta: não há um recurso nativo direto da Microsoft que permite migrar o histórico de bate-papo do Skype para o Microsoft Teams Chat de forma perfeita como por favor.

No entanto, você pode preservar e acessar os bate -papos do Skype, mesmo após a transição para as equipes usando algumas soluções alternativas e estratégias oficiais. Seu método dependerá de você estar usando:

Skype for Business (SFB)

Skype pessoal (aplicativo clássico do Skype)

Passando do Skype (gratuito) para as equipes da Microsoft (gratuitas)

Se você é um usuário pessoal do Skype (não usando o Skype for Business por meio de uma empresa), a migração para as equipes é direta graças ao prompt de migração integrado da Microsoft.

Como migrar usando a opção “Mudar para as equipes” integrada

A Microsoft adicionou um recurso interno no Skype chamado “Mudar para as equipes”. Esta é a maneira oficial e mais fácil de migrar seus dados.

Abra o Skype na sua área de trabalho ou celular.

Procure um banner ou notificação que diga: “O Skype está se mudando para as equipes da Microsoft – mova agora”.

Clique em “Mudar para as equipes”.

Entre na sua conta da Microsoft existente (a mesma que você usou com o Skype).

As equipes serão carregadas automaticamente e seus contatos do Skype e bate -papos recentes estarão disponíveis dentro das equipes.

Esse processo leva apenas alguns minutos e não requer transferências ou backups de arquivo manual.

E se você não vir o prompt?

Se você não vê o “Mudar para as equipes” Opção no Skype:

Visite https://aka.ms/skypetoteams

Faça login com sua conta Skype (Microsoft)

Você será redirecionado para as equipes e solicitado a continuar a transição

Esta opção está disponível para todos os usuários, mesmo que você esteja usando o Skype em um navegador ou no celular.

Como usar equipes sem instalar nada

Uma das maiores preocupações entre os usuários é: “E se eu não tiver equipes instaladas?”

A boa notícia é – você não precisa.

Para usuários somente para navegador

Se você estiver usando o Skype no seu navegador da web (e nunca instalou um aplicativo), ainda poderá concluir o processo de migração.

Aqui está como:

Clique no “Mudar para as equipes” Botão no Skype (ou visite https://aka.ms/skypetoteams). Você será redirecionado para https://teams.microsoft.com. Faça login com sua conta da Microsoft. As equipes abrirão no seu navegador com seus contatos e histórico recente de bate -papo já disponíveis.

Nenhum download é necessário. Você pode marcar o URL das equipes e continuar usando -o no seu navegador, como o Skype Web.

Para usuários móveis

Se você estiver usando o Skype no celular, tocar no botão “Mover para as equipes” o redirecionará para instalar o Aplicativo da Microsoft Teams Na App Store ou Google Play.

Depois de instalado, faça login com sua conta da Microsoft e as equipes carregarão seus dados automaticamente. Todas as chamadas e bate -papos futuros agora passarão pelo aplicativo Teams.

Como exportar seu histórico de bate -papo do Skype (backup opcional)

Se você deseja salvar seu histórico completo de bate -papo do Skype, a Microsoft oferece uma ferramenta de exportação oficial.

Isso é especialmente útil se você tiver mensagens antigas que não foram transferidas na migração.

Visite https://go.skype.com/export.

Faça login usando sua conta Skype (Microsoft).

Selecione os dados que deseja exportar (conversas, arquivos).

Clique em enviar solicitação.

Você receberá um link de download dentro de minutos ou horas (dependendo do tamanho da conta).

O arquivo exportado é um arquivo .tar que contém suas mensagens.json e arquivos de mídia.

Use um visualizador ou conversor JSON para ler suas mensagens em um formato legível por humanos.

Você também pode armazenar esse arquivo como um backup pessoal ou enviá -lo para um canal da Microsoft Teams, se necessário.

Migrando do Skype para negócios para equipes (usuários corporativos)

Para organizações que ainda usam Skype for Businessa transição requer um pouco mais de planejamento. A Microsoft Teams é o sucessor do Skype for Business, e os usuários corporativos devem passar o uso de ferramentas e políticas do Microsoft 365.

Etapa 1: entenda onde o histórico de bate -papo é armazenado

Na maioria dos ambientes corporativos, o Skype for Business lojas de bate -papo logs Pasta de histórico de conversas do Outlook (via Exchange).

Para acessá -los:

Estes permanecerão intactos mesmo após a migração.

Etapa 2: Ativar IM Arquivando (Configuração do Admin)

Os administradores podem garantir que as mensagens do Skype estejam sendo salvas com este comando PowerShell:

Set-CsClientPolicy -Identity Global -EnableIMAutoArchiving $true

Essa configuração é essencial para reter logs de bate -papo no Outlook antes de mudar para as equipes.

Etapa 3: Atribuir política de atualização de equipes

Use o PowerShell ou o Microsoft 365 Admin Center para atualizar os usuários para as equipes.

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -PolicyName TeamsOnly -Identity [email protected]

Ou via Centro de Admin: Vá para Usuários> Atualização de equipes

Defina o modo de coexistência para “apenas equipes”

Isso força toda a comunicação futura (bate -papo, chamadas, reuniões) para as equipes da Microsoft.

Pensamentos finais: Fazendo uma transição suave do Skype para as equipes

Mudar do Skype para as equipes não precisa ser complicado. Para usuários pessoais, o recurso “Mudar para equipes” da Microsoft torna o Switch rápido e indolor-mesmo que você esteja usando apenas um navegador ou dispositivo móvel.

Para usuários de negócios, um plano de migração estruturado garante continuidade, conformidade e produtividade. Com as equipes agora o padrão para a Microsoft Communication, é hora de adotar a transição.

