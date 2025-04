Como montar e desmontar arquivos ISO no Windows 11 (guia passo a passo)

Takeaways -chave Os arquivos ISO são versões digitais de discos como CDs ou DVDs, e o Windows 11 permite usá -los sem software extra. Você pode montar facilmente esses arquivos, o que significa abri -los para visualizar e usar o conteúdo, usando diretamente o Windows File Explorer.

Você pode montar arquivos ISO de três maneiras simples: clique com o botão direito do mouse no arquivo e selecione “Montar”, usar a opção “Montar” no menu da faixa de opções ou apenas clique duas vezes no arquivo ISO. Essas ações permitem acessar o conteúdo do arquivo como se o disco estivesse fisicamente no seu computador.

Para desmontar um arquivo ISO, o que significa fechá-lo, acesse File Explorer, clique com o botão direito do mouse na unidade virtual onde o arquivo é montado e selecione “Ejetar”. Você também pode usar os comandos do Windows PowerShell para

Os arquivos ISO são contêineres digitais usados ​​para armazenar o conteúdo completo de CDs, DVDs, Blu-Rays e outros tipos de discos. Esses arquivos de imagem geralmente são grandes e facilmente compartilháveis, tornando -os um formato popular para distribuir sistemas e software operacionais. Um dos principais usos dos arquivos ISO é criar unidades ou CDs USB inicializáveis ​​para a instalação de sistemas operacionais. Embora existam várias maneiras de acessar o conteúdo de um arquivo ISO, o Windows 11 vem com suporte interno para montar e desmontar arquivos ISO-nenhum software adicional necessário.

Como montar ou desmontar arquivos ISO no Windows 11

Se você deseja montar e desmontar arquivos ISO no Windows 11 sem usar nenhum software adicional, este artigo o ajudará com isso. Neste artigo, discutiremos como você pode montar e desmontar arquivos ISO no Windows 11.

Montar e desmontar arquivos ISO usando o File Explorer

A primeira maneira de montar e desmontar arquivos ISO no Windows 11 é usando o arquivo explorador. Existem três maneiras de montar a imagem com o File Explorer, o primeiro método envolve o uso do menu de contexto e o menu da faixa de opções, e o último método está clicando duas vezes nele.

Para montar seu arquivo ISO usando o menu de contexto, siga as etapas dadas abaixo-

Vá para o Explorer de arquivo no seu PC pressionando o Windows + e Combo -chave.

No File Explorer, Vá para o local onde salvou o arquivo ISO.

Selecione o arquivo ISO, clique com o botão direito do mouse e depois do Menu de contexto Isso se abre, clique em Montar. Depois disso, você poderá acessar o conteúdo dos arquivos ISO e usá -los.

Outro método a fazer isso é com a ajuda do menu da faixa de opções. Para montar um arquivo ISO usando o menu da faixa de opções, siga as etapas abaixo-

Pressione o Windows + e Combo -chave para abrir o Explorer de arquivo no seu PC.

Vá para o local onde salvou o arquivo ISO e selecione o arquivo.

Agora clique no Montar botão no Menu da fita.

Montando o arquivo ISO clicando duas vezes

Você também pode montar o arquivo ISO clicando duas vezes nele. Para fazer isso, siga as etapas dadas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Explorer de arquivo no seu PC e depois vá para o local onde o arquivo é salvo.

Agora, clique duas vezes no arquivo ISO e o arquivo será montado.

Desmontar o arquivo ISO usando o arquivo explorador

Você também pode desmontar o arquivo ISO usando o arquivo explorador. Para desmontar o arquivo ISO usando o File Explorer, siga as etapas dadas abaixo-

Vá para o Explorer de arquivo no seu PC pressionando o Windows + e Combo -chave.

Clique em Este PC opção na barra lateral esquerda.

Selecione a unidade virtual, clique com o botão direito do mouse e clique em Ejetar.

Montagem e desmontar o arquivo ISO usando PowerShell

Você pode usar o PowerShell para montar e desmontar o arquivo ISO no Windows 11. Seguindo as etapas abaixo, você poderá montar e desmontar arquivos ISO no Windows 11 usando o PowerShell.

Arquivo ISO de montagem

Para montar o arquivo ISO usando o PowerShell, siga as etapas dadas abaixo-

Pressione o Windows + X. Combo -chave. Agora, no menu que se abre, clique em Terminal Windows (Admin). Isso vai se abrir Windows PowerShell.

No Windows PowerShell, Digite o comando Mount -Diskimage -ImagePath “Path \ to \ isofile” e acertar Digitar Para executar a imagem.

Você terá que substituir ““Caminho \ para \ isofile” com o caminho do arquivo ISO. Por exemplo, pode ser F: \ Windows11.iso Então o comando será Mount-Diskimage-Caminho da imagem “F: \ Windows11.iso”

Desmontar o arquivo ISO

O processo de desmontar o arquivo ISO é o mesmo que montar o arquivo. Para desmontar o arquivo, você terá que substituir o código acima por Desmontagem -diskimage -ImagePath “Path \ to \ isofile” e executar o programa.

Certifique -se de substituir o “Path \ para \ isofile” com o caminho de arquivo real como fizemos acima. Depois de fazer isso, o arquivo ISO será desmontado.

Guias relacionados:

Palavras finais

Isso é Como você pode montar e desmontar arquivos ISO no Windows 11—Não a necessidade de quaisquer ferramentas de extração de terceiros. Seguindo as etapas descritas acima, você poderá montar facilmente um arquivo ISO e acessar seu conteúdo diretamente através do File Explorer. Depois de terminar, você pode simplesmente desmontar o arquivo para desconectá -lo com segurança do seu sistema. O Windows 11 torna todo o processo rápido e sem costura.