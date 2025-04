CONCACAF CHAMPIONS CUP 2025: Isso será reproduzido pelas semifinais

Cruz Azul e Tigres representam a Liga MX, enquanto Inter Miami e Vancouver Whitecaps são embaixadores da MLS na Feira Confederagem

As semifinais em Copa dos Campeões da CONCACAF Eles oferecerão como a principal atração que a série enfrenta Cruz Azul contra Tigresdepois de ambas as equipes eliminadas em rodada antes de América y La Galaxyrespectivamente, enquanto o outro ingresso para a final o contestará Inter Miami y Vancouver Whitecapsque deixou no caminho para LAFTC y Pumas.

A Copa dos Campeões definiu suas cruzes na semifinal. ESPN

Tigres Tornou La Galaxygraças aos alvos de Nicolás Ibáñez (9 ‘), Uriel Antuna (10 ‘) y Romulo Zwarg (57 ‘), apesar da insistência de Joseph Paintsil (40 ‘), y Carlos Garcés (60 ‘) combinando a série para obter o ticket.

Por sua parte, Cruz Azul truncou os planos do América para obter um troféu internacional com Andre Jardin No banco, graças a um Ángel Sepúlveda Em um estado de graça que colocou a vantagem inicial (12 ‘) e devolveu o bilhete para a equipe Celestial (85’), depois de ter problemas devido à mesma cortesia de Álvaro Fidalgo (57 ‘) que os colocou na borda do precipício para uma extensão de complemento.

Do inverno ’97, Cruz Azul y Tigres Eles enfrentaram 66 vezes em Liga MXcom saldo de 26 vitórias para a equipe celestial, 17 empates e 23 colapsos; No entanto, este empate será a primeira vez que eles cruzam as estradas Copa dos Campeões da CONCACAF.

O único antecedente entre Cruz Azul y Tigres Em cenário internacional remonta à primeira edição de Copa das Ligas, Em 2019, que enfrentou quatro clubes de Liga MX em frente à mesma figura de MLS Em eliminação direta por partida única e a ‘máquina’, elevou o troféu, depois de derrotar por 2-1.

Em duelo cheio de emoções, Inter Miami vender para LAFTC 3-2 com retorno incluído e avançado para o prelúdio para o título de Copa dos Campeões da CONCACAFcortesia de um dobro de Lionel Messi (35 ‘, 84’ caneta.), Bem como uma anotação de Redondo Federico (61 ‘), que cancelou a vantagem com a qual a equipe de Angelino concluiu a primeira perna e estendeu apenas 9’ a Aaron Long.

Vancouver Whitecaps Ele deixou o estádio olímpico da universidade com outro ingresso para semifinais, depois de corresponder 3-3 a série contra Pumas Último minuto e apelar à regra de meta como visitante para avançar. Para o lado canadense eles marcaram Sebastian Haalter (33 ‘) y Tristan Blackmon 90 ‘+3’, enquanto Guillermo Martínez (37 ‘) e Ignacio Pussetto (88 ‘) abordou a equipe de Auriazul, embora eles não tivessem sido bem -sucedidos.

A série internacional entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps Ele não é publicado na Copa dos Campeões da CONCACAF, enquanto MLS Ele cruzou apenas as estradas em uma ocasião, durante a temporada de 2024. Na edição do torneio local, a equipe de Floridense venceu por 1-2 como uma visita.