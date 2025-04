CONCACAF: O que os clubes mexicanos precisam ir para ‘Semis’?

América, Cruz Azul, Tigres e Pumas suspenderam suas classificações nas semifinais para os jogos de volta

Los Quartos da final da Copa da Campeão Concacaf Eles começaram. AméricaCruz Azul, Tigres y Pumas Eles entraram em ação com suas respectivas séries para procurar o passe para as semifinais.

Apenas três equipes mexicanas dos quatro restantes têm a oportunidade de avançar, já que Águilas e Cementos enfrentam nesta fase do concurso.

Em ESPN Damos a você o panorama do que eles precisam avançar para a próxima rodada.

O Máquina de cimento Ele sofreu como uma visita aos Eagles e só obteve um empate sem tantos no estádio da cidade do esporte.

Agora, a equipe liderada por Vicente Sánchez tem a obrigação de obter a vitória contra a equipe do Azulcrema. Um objetivo contra a série o complica, então ele tem que ser vitorioso no retorno. O vínculo sem anotações forçará horas extras e, em caso de persistência desse marcador, haverá definição nas penalidades.

É assim que as chaves olham para a Copa dos Campeões após a primeira mão. ESPN

América Ele deu um passo importante na busca por seu primeiro título internacional após nove anos. Os penas não receberam meta em casa e isso os ajudará em sua confiança a superar Cruz Azul.

Para avançar, eles precisam amarrar qualquer pontuação com gols ou uma vitória.

Tigres Ele fez um empate sem gols contra ele Galáxia E esse resultado condiciona os da UANL, já que a equipe de Angelino, se fizesse um pouco no estádio da universidade, forçaria os felinos a fazer dois.

A equipe real exige ganhar para qualquer marcador. Se o combinado persistir, os tempos extras seriam reproduzidos e, se necessário, penalidades.

A equipe de Auriazul correspondeu a 1-1 contra Vancouver Whitecaps em solo canadense; No entanto, esse resultado é favorável à sua causa graças à regra de meta como visitante.

Um empate de vitória ou gol no tribunal da cidade da universidade durante os 90 minutos das doações de Vuelta para Pumas O passe para as semifinais. No caso de 1-1 ser repetido no tribunal dentro do referido período, os tempos criminais extras e possíveis serão concedidos para definir o vencedor, enquanto o empate maior para um objetivo favorece Vancouver Para avançar.