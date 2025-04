Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora acontecerá em Penedo no dia 10 de abril

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo e o Conselho Municipal de Saúde irão promover a I Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento acontecerá no dia 10 de abril, das 8h às 15h, no auditório do Sindspem (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo).

Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, a conferência servirá para cidadãos e profissionais da saúde terem a oportunidade de discutir diretrizes para a formulação de políticas públicas que impactam diretamente a qualidade de vida e a saúde da população.

A realização da conferência segue o que determina a Lei federal nº 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento também servirá para eleger os delegados que representarão o município na conferência etapa estadual que ocorrerá até o dia 15 de junho. Para se inscrever, basta clicar no link abaixo até o dia 06 de abril.

https://docs.google.com/forms/d/1OQzs9l1EBgCRO44xet2dZRCJXQFrAkMq6Lvi_-7kMRA/viewform?chromeless=1&edit_requested=true.

Serão 80 participantes, contando com componentes do Conselho Municipal de Saúde. As vagas serão disponibilizadas da seguinte forma:

1- Prestadores (farão sua inscrição e de mais uma pessoa da instituição)

2- Gestores (além dos que estão no Conselho, serão priorizados cinco da saúde)

3 – Trabalhadores (indicação de dois por PSF, os conselheiros trabalhadores já contam)

Por Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS