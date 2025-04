O homem acusado de definir governador Josh ShapiroA Pensilvânia da Pensilvânia é um incêndio confessado com o crime chocante depois de ordenar que sua ex-namorada o derrube um dimme para a polícia, segundo novos registros do tribunal.

Cody Balmer Foi preso no domingo pela polícia do estado da Pensilvânia depois que sua ex -namorada disse à Polic Balmer admitiu incendiar a casa do governador e pediu que ela dissesse às autoridades.

Os documentos dizem que logo depois Balmer se rendeu na sede da polícia do estado da Pensilvânia e deu um relato de golpe do incidente, dizendo aos policiais que abrigavam o abrigo de hap-cravando em direção ao governador Shapiro. “

Balmer recebeu a gasolina de um cortador de grama em sua própria casa e a derramou em garrafas vazias de Heineken em sua propriedade. Ele pegou o passeio de uma hora para a casa do governador enquanto carregava os coquetéis Molotov.

Uma vez lá, Balmer recebeu ele prendeu uma cerca ao redor do perímetro, quebrou duas janelas com um martelo que ele trouxe com ele e jogou os coquetéis molotov dentro da casa do governador.

Balmer recebeu oi sabia que suas ações teriam “consquências negativas” e que Shapiro e sua família poderiam ter sido feridos, enquanto ele estava à espreita dentro de casa.

Pior ainda, Baller admitiu que, se o governador o tivesse encontrado, ele venceu Shapiro com o martelo.

Na época, o governador estava dentro da residência com sua esposa, seus quatro filhos, dois cães e outra família que haviam comemorado a Páscoa com a noite de sábado. Ambas as famílias, juntamente com Shapiro, evacuadas com segurança, embora parte da casa tenha sido gravemente queimada.

Os promotores acusaram Balmer de tentativa de homicídio criminal, incêndio criminoso agravado, roubo, terrorismo e outras ofensas.