Conor McGregor revela uma grande condição para o retorno do UFC, ‘negócios inacabados’; Michael Chandler responde

Conor McGregor está mexendo no pote novamente.

A maior estrela da história do MMA não competiu há quase quatro anos, mas está falando sobre o que seria necessário para retornar ao octógono do UFC. Após o sucesso comercial da WrestleMania 41 em Las Vegas, McGregor reagiu no Twitter, apresentando uma condição para seu retorno.

“Só voltarei a um estádio”, escreveu McGregor.

“The Notorious” estava programado para competir em junho passado no evento principal do UFC 303 – o cartão anual da Week International Fight da promoção – contra o treinador adversário no O lutador finalMichael Chandler. Algumas semanas antes da luta programada, McGregor se retirou com uma lesão no dedo do pé.

McGregor acompanhou seu tweet de retorno com uma mensagem a Chandler.

Iron Mike Chandler.

Negócios inacabados. – Conor McGregor (@thenotoriousmma) 22 de abril de 2025

“Iron Mike Chandler. Negócios inacabados”, escreveu McGregor.

E Chandler é tudo para isso. Logo após os postos de McGregor, o ex -campeão do Bellator respondeu sinalizando seu interesse.

“Carregamento de negócios inacabado …” Chandler escreveu.

Chandler então seguiu com uma série de postagens nos threads.

“Pó do pó do contrato antigo e adicione uma nova tinta …”, escreveu Chandler. “Estou pronto amanhã.

“Sua palavra é seu vínculo, se sua palavra não é boa, então você não é bom.”

McGregor tem sido um grande negócio em sua longa demissão desde que sofreu uma lesão brutal na perna em uma perda de parada para Dustin Poirier em sua luta mais recente no UFC 264 em julho de 2021. O ex-campeão de duas divisões se tornou proprietário do BKFC e fez uma corrida à presidente da Irlanda.

Chandler está saindo de uma perda de TKO para Paddy Pimblett no UFC 314 no início deste mês.