Conservadores da Suprema Corte Política de Escolas Primárias negando as opções para LGBTQ+ livros

A maioria conservadora da Suprema Corte sinalizou na terça-feira que exigirá que as escolas forneçam opt-out para os pais que têm objeções aos livros LGBTQ+ lidos nas escolas primárias, um resultado que continuaria o esforço de um ano para expandir os direitos religiosos.

Durante uma discussão oral mal-humorada em um caso de alto perfil envolvendo um subúrbio de Washington, DC, distrito escolar, os conservadores do Tribunal pareciam estar alinhados principalmente com a idéia de que a decisão de recusar as opções de livros sobrecarregou os direitos dos pais religiosos.

“Ele tem uma mensagem moral clara”, disse o juiz Samuel Alito, membro da ala conservadora do tribunal, durante uma troca animada com a justiça liberal Sonia Sotomayor.

“Pode ser uma boa mensagem”, acrescentou Alito. “É apenas uma mensagem que muitas pessoas religiosas discordam.”

Os juízes liberais do Tribunal pressionaram repetidamente a idéia de que simplesmente expor os alunos a idéias não poderia sobrecarregar a religião. A maioria do tribunal disse em uma decisão de 2022 que a mera exposição a idéias não equivale a uma coerção de crenças religiosas. Mas outros na quadra pareciam estar abertos a um padrão que não seja “coerção” para encontrar um fardo religioso.

“Olhando para dois homens se casando – essa é a objeção religiosa?” Sotomayor pressionou o advogado pelos pais que desafiaram os livros. “O máximo que eles estão fazendo é de mãos dadas.”

Mas vários dos principais juízes conservadores no meio do tribunal fizeram perguntas, sugerindo que estão preocupadas com a abordagem adotada pelas escolas públicas do condado de Montgomery em Maryland. Afinal, alguns deles observaram, a lei estadual já exige que suas escolas optem por estudantes da educação sexual, se solicitado.

“Tanto quanto simplesmente olhar para alguma coisa, olhar para a imagem de Muhammad é um assunto sério para alguém que segue essa religião, certo?” O juiz John Roberts fez em uma pergunta voltada para contestar o argumento de que olhar para o material não pode sobrecarregar a religião.

Às vezes, os argumentos pareciam especialmente tensos. A certa altura, Sotomayor tentou interromper como Alito estava falando.

“Posso terminar?” Alito reagiu.

Como parte de seu currículo em inglês, o Condado de Montgomery aprovou um punhado de livros em 2022 em questão no caso. Um, “Prince & Knight”, conta a história de um príncipe que não quer se casar com nenhuma das princesas em seu reino. Depois de se unir a um cavaleiro para matar um dragão, os dois se apaixonam, “enchendo o rei e a rainha de alegria”, de acordo com o resumo da escola.

“Você não está procurando proibir instruções na sala de aula”, enfatizou o juiz conservador Brett Kavanaugh em um ponto. “Você está apenas buscando não ser forçado a participar dessa instrução.”

Esse argumento-que é fácil para as escolas oferecer uma opção de exclusão-atraiu críticas fortes das escolas e de seus aliados. As escolas disseram que um esforço anterior para permitir opções de opções era perturbador. E, eles dizem, pode permitir que os pais que se opõem a optar por não participar de uma ampla gama de currículo que encontram ofensas.

“Depois que dizemos algo como o que você está pedindo para dizer, será como opt-out para todos”, disse a juíza liberal Elena Kagan.

Outro livro, “Born Ready”, conta a história de Penelope, um personagem que gosta de andar de skate e usar jeans folgados. Quando Penelope diz a sua mãe que ele é um menino, ele é aceito. Quando o irmão de Penelope questiona sua identidade de gênero, a mãe deles abraça filhos e sussurros: “Nem tudo precisa fazer sentido. Isso é sobre amor. ”

O distrito escolar disse ao tribunal que os livros são usados ​​como qualquer outro no currículo: colocado nas prateleiras para os alunos encontrarem e disponíveis para os professores incorporarem em grupos de leitura ou leitura em voz alta a seu critério. Mas os pais que se opõem aos livros disseram que estão em uso ativo.

O 4º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em Richmond, ficou do lado das escolas por 2 a 1 no ano passado, decidindo que o registro de como os livros estavam sendo usados ​​era muito escasso no estágio inicial do litígio para determinar se o material sobrecarregou os direitos religiosos dos pais.

Esta história está quebrando e será atualizada.