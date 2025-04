Copa de Ouro 2025: O México encontra seus rivais da primeira rodada

A equipe mexicana integra o Grupo A junto com a Costa Rica, Surinam e a República Dominicana

México vai se encontrar com Miguel ‘Piojo’ Herrerana fase de grupo do Copo de ouro 2025. A equipe de Javier ‘Vasco’ Aguirre Permaneceu no grupo ‘A’ do concurso, junto com Costa RicaSurinam e a República Dominicana.

Miguel Herrera Ele é o atual treinador da seleção de Costa Rica e direcionado a México Na Copa do Mundo de 2014 Brasil. Agora, o ‘piojo’ enfrentará a primeira vez para o Seleção nacional mexicanano torneio que será realizado no verão de 2025.

Além de Costa RicaAssim, México vai enfrentar Surinam já República Dominicana. O Seleção nacional mexicana Ele é o atual campeão do Copo de ouroentão ele jogará o primeiro jogo do torneio, no Sofi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.

Este torneio representa os mais recentes jogos oficiais de Méxicoantes de 2026 Copa do Mundoporque aqueles liderados por Javier Aguirre Eles já estão classificados, sendo um dos três anfitriões. No mesmo cenário que são EUA y Canadá.

No grupo ‘B’, Canadá Compartilhar com a seleção de HondurasAssim, El Salvador y Curaçao. A equipe de folhas de bordo procura uma revanche, depois de estar em terceiro lugar no Liga das Nações do CONCACAF.

Nele Grup ‘c‘É a seleção de Guatemalaque é dirigido por Luis Fernando TenaTreinador mexicano que ganhou a medalha de ouro em Londres 2012. Naquele setor, eles também são PanamáAssim, Jamaica y Guadalupe.

Por sua parte, EUA Foi colocado no grupo ‘d’, no qual enfrentará HaitiAssim, Trataralém da equipe convidada, Arábia Saudita.

México tem a missão de vencer o torneio de verão, para confirmar que está recuperando o domínio do CONCACAF e fortalecer o processo de Javier Aguirreem direção à Copa do Mundo de 2026. A final do Copo de ouro 2025 Será jogado em Houston, Texas.