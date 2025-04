Koundé assumiu o papel de um herói definitivo que poderia ser de Lamine Yamal, assistente de ouro e que merecia, sobras, muito cubarsí sendo jovem.

Sevilha. Porque o assunto do atacante de Madrid mereceria uma nota além de tudo e de todos. Eles foram os quatro nomes de uma final que serão lembrados por tudo. O anterior, o partido e o resultado. Foi a defesa francesa que condenou o confronto a retornar a Barcelona um título de Copa Del Rey venceu para o Real Madrid 35 anos após a última vez.

Jules Koundé (Der.), Autor do gol com quem Barcelona venceu o Real Madrid e Lamine Yamal (à esquerda). FRAN SANTIAGO/GETTY imagens

Mas se o de 1990 salvou o projeto de um Johan Cruyff que estava à beira da demissão, isso de 2025 confirma o crescimento de um que, nos controles de Hansi Flick, está no início. E já existem dois troféus conquistados para o rival máximo. E já existem três clássicos vencidos consecutivamente nesta temporada.

Koundé resolveu com um sapato imperial quando as perguntas já foram feitas nos bancos e cabalas sobre quais jogadores se lançariam no pênalti que estava se aproximando. Koundé condenou com um sapato que silenciou, de repente, o futebol de Mbappé grita, desapareceu desde o início e tocou quando ele queria.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

E que ele se saiu tão bem, tanto que sua substituição ainda era mais evidente no início do jogo. Se ele não estava em condição … como ele conseguiu acordar sua equipe na segunda parte? Ele conseguiu despertar Madrid do pesadelo e até trazer a ele uma vitória impensável no primeiro tempo e isso tocou no Madri …

Mas havia a Lamine Yamal, que depois de dar um passe de ouro a Pedri na primeira parte do 1-0, lançou outro mortal para Ferran Torres no momento final, de modo que o Valinhe se esgueirou entre Thibaut Courtois e Antonio Rüdiger.

A Lamine Yamal tem essas coisas e loira colorida, Neymar, frequentou Lionel Messi, não conseguindo querer e tentou ser aquele Neymar que admirava tanto.

Tudo é perdoado a jovem estrela do Barça, pois tudo ama Pau Cubarsí, Imperial, Soberb, Beastial e Monumental em defesa, capaz de entediar Vinícius Junior, impedindo um crescente Jude Bellingham e provocando a demissão de Rodrygo