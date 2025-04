Copa del Rey: Todas as finais entre Barcelona e Real Madrid

Blaugranas e Meringues se enfrentam novamente no duelo para o título Cupo, então revisamos todas as finais da Copa del Rey que eles jogaram.

Madri – Real Madrid y Barcelonaque eliminaram nas semifinais para Real Sociedad y Atlético de Madridrespectivamente, eles enfrentarão a final do Copa del Rey pela oitava vez na história do torneio.

O saldo é um pouco favorável à equipe de Madrid, que ganhou o título quatro vezes contra a equipe de Barcelona. Esta será a primeira vez que o clássico definirá a coroa em O cartujadepois de medir quatro ocasiões em Valência e uma em Santiago Bernabéu, Vicente Calderón e La Romareda.

A primeira vez que eles se conheceram foi na final do presidente da Copa da República, menos de um mês antes do início da Guerra Civil. Ganhou o Real Madrid de Paco Bru por 2-1 com muitos de Eugenio e Lecue que permitiram uma despedida triunfal do lendário Ricardo Zamora.

Barcelona e Real Madrid se encontram novamente em uma final da Copa del Rey FRAN SANTIAGO/GETTY imagens

Ele respondeu Barcelona Na final da xícara do Generalissimo de 1968, com uma vitória por 1 x 0 no Santiago Bernabéu, graças a um Autogol de Fernando Zunzunegui no início do confronto, e em 1974 ele ganhou novamente o Real Madridagora em Vicente Calderón, 4-0, resultado que lhe permitiu se livrar de 0-5 sofrido na liga quatro meses antes em uma das noites mais estelares de Johan Cruyff.

A final foi jogada por jogadores espanhóis antes da proibição de jogadores estrangeiros no torneio de Cupo e o time de Luis Molowny se vingou sem que os homens de Rinus Michels pudessem evitá -lo. Carlos Santillana, Benito Rubiñán, ICO Aguilar e José Martínez ‘Pirri’ selaram a vitória.

Nove anos depois, no Romareda, o Barcelona do argentino César Luis Menotti (2-1), que ele teve em suas fileiras com Bernd Schuster e Diego Maradona. Víctor Muñoz e Santillana marcados em um confronto que vieram com igualdade no final, mas decidiram um pouco de Marcos Alonso. Pois a memória era o corte de mangá do meio -campista alemão, que mais tarde acabaria usando branco.

Victoria repetiu Barcelona Em 1990, em Luis Casanova Valenciano, no meio do abutre. A imagem dirigida por Johan Cruyff venceu por 2 a 0 para o galês John Benjamin Toshack com um alvo em cada período de Guillermo Amor e Julio Salinas.

As duas últimas finais entre as duas equipes foram jogadas em Mestalla com vitória para o Real Madrid. Em 2011, Cristiano Ronaldo Na extensão, ele selou o 1-0 com o qual a pintura de José Mourinho ganhou a de Pep Guardiola e, em 2014, a galope do galês Gareth Bale definiu o concurso em favor do bloco já dirigido pelo italiano Carlo Ancelotti depois que Marc Bartra correspondeu à antiga argentina ángel diaria.

Ele Barcelona Este novo clássico está disposto a expandir sua vantagem na cabeça dos palmaros, nos quais acumula 31 títulos, sete a mais que atléticos, e o Real Madrid Para obter sua vigésima primeira coroa.

(Informações sobre EFE)