Copa do Mundo do Clube: O que Infantino disse sobre o caso León?

O presidente da FIFA espera uma resolução imediata sobre a exclusão da equipe mexicana no torneio internacional que será realizado nos Estados Unidos

Gianni InfantinoPresidente do FIFAele disse que no final de abril ou no início de maior Que (Tribunal de Arbitragem de Esportes) deve resolver a situação do Leónenfrentando Copa do Mundo de Clube 2025além de esperar pessoalmente para ter o último participante da feira da Copa do Mundo o mais rápido possível.

Gianni Infantino Ele disse que o Comitê de Apelação do FIFA tomou a decisão que León Não comparece a Al Mundial ClubeS, de acordo com os regulamentos.

“O caso certamente prosseguirá para Tribunal de Esportes Arbitrais Que ele também tomará sua decisão em tempos muito rápidos, porque temos que continuar com a decisão. O Tribunal é a Suprema Corte internacional de esportes e futebol também ”, disse ele Gianni Infantino um Los Angeles Times em espanhol.

Infantino espera que o TAS resolva o caso de León em breve. Image7/ Eliud Gil Samaniego

O gerente acrescentou que “após essa decisão, também tomaremos a decisão de como ela continuará; mas tudo deve ser decidido nas próximas semanas para ter a segurança e a certeza das 32 equipes, que temos 31 hoje”.

Uma pergunta expressa, Infantino Ele comentou que as datas do Que“Em que não temos outro poder de tomada de decisão; mas minha opinião é que, no final de abril ou no início de maio, uma decisão final teria que ser tomada”.

Ele Que Ele relatou em sua página que em 23 de abril LeónAssim, PachucaAssim, FIFA y Alajuense Eles precisam se apresentar ao público em sua sede, depois que o clube da Costa Rica iniciou um desacordo contra a participação da equipe Esmeralda no Copa do Mundo do Clube Porque é uma equipe que pratica a multiplópia.