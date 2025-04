Copa do Mundo: Portugal, Espanha e Marrocos analisam a candidatura

Após a designação da Inglaterra como sede para 2035, a Federação de Futebol de Português considera uma candidatura conjunta com a Espanha e o Marrocos até 2039

Lisboa – la Federação de futebol português (FPF) anunciou quinta -feira para estudar com España y Marrocos “Uma candidatura para o Copa do Mundo Feminina“De 2039, depois de confirmar que será Inglaterra quem recebe o 2035.

“A Federação de Futebol portuguesa e seus dois colegas aspiram a apresentar uma candidatura conjunta para organizar o Mundo previsto para 2039“A agência portuguesa confirmou em comunicado.

Nesse sentido, o FPF “Ele está conversando com a Federação Real de Futebol Espanhol (RFEF) e a Federação Real de Futebol Marroquino, com o objetivo de organizar um campeonato mundial de futebol feminino”.

Portugal, Espanha e Marrocos buscariam a Copa do Mundo de 2039. AP Photo/Abbie Parr, arquivo

Há uma semana, o presidente da RFEF, Rafael Louzán, anunciou a intenção dos três países de apresentar uma candidatura conjunta para organizar o 2035 Copa do MundoNo entanto, nesta quinta -feira, a Federação Inglesa de Futebol (FA) indicou que a sua é a única proposta de abrigar esta competição.

A declaração da FA ocorreu após as palavras expressas horas antes pelo presidente do FIFAAssim, Gianni Infantinoque em seu discurso no 49º Congresso do Uefa Em Belgrado, ele confirmou que para a organização do Copa do Mundo Feminina de 2031 recebeu uma candidatura válida dos Estados Unidos e de outros países possíveis do CONCACAF; e apenas outro para 2035 pela Europa.

O FIFA O prazo para organizar as Copas do Mundo Feminino de 2031 e 2035 foi fechado na segunda -feira passada.

Anteriormente, em 5 de março, seu conselho havia aprovado os regulamentos de candidatos e estabeleceu que, até 2031, eles podem optar por serem federações hospedeiras do CAF (África) e CONCACAF (América do Norte e Central) e que, em 2035, eles também poderiam fazer as federações da CAF e da UEFA.