Cops da Louisiana Cops é um vídeo que bate no chão durante a prisão

Confira as filmagens selvagens, obtidas pela TMZ … Dois policiais estão tentando reprovamos o homem que está deitado no chão em Harvey, LA, na área metropolitana de Nova Orleans, por volta das 18h30 da quinta -feira.

De repente, o policial que está de pé entrega três golpes esmagadores na cabeça do homem com o punho … seguido de brutal stomp é seu crânio. A cada golpe, você pode se mexer violentamente desse homem, com o crânio saltando da calçada com os dois últimos ataques.