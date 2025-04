Cory Sandhagen revela ‘frustração’ que o perdeu Umar Nurmagomedov luta

Cory Sandhagen não vive no passado, mas ele não pode deixar de se arrepender de como sua luta mais recente contra Umar Nurmagomedov se desenrolou.

Em última análise, ele perdeu uma decisão unânime para o peso de gaiola russo decorado e, por mais que Sandhagen credite Nurmagomedov por um trabalho bem feito, ele também culpa o homem no espelho pelo que deu errado naquela noite. Na sua opinião, Sandhagen acredita que essencialmente acentuou seu plano e estratégia de jogo, em vez de apenas reagir ao que estava acontecendo no octógono naquela noite.

“A luta eu e Umar, sinto que a frustração me perdeu que luta um pouco”, explicou Sandhagen ao falar com o MMA lutando. “Eu meio que entrei com a estrutura e, com a perspectiva, que ele seria muito difícil de acertar. Em vez de apenas ser como ‘oh, isso é algo para esperar’, isso me frustrou mais porque eu estava, mas treinei tanto para fazer isso para que eu possa acertar um cara difícil e, já que ainda não está funcionando, isso está frustrado.

“Acho que a qualquer momento que você se afasta da sua maneira verdadeira e natural de ganhar, as coisas geralmente não combinam bem contra os principais caras do mundo. Acho que meio que corriectei nessa luta naquele que sabia que a pontuação do ponto estaria perto. Sei que se alguém me derruba no mundo, eu posso me levantar. Estou confiante [that]. Então eu sabia que isso iria se cancelar. Eu sabia que grande parte da luta seria determinada por quem acertou os tiros mais significativos, pelo menos foi o que eu pensava que seria. ”

Sandhagen sabe que não se envolveu com Nurmagomedov de uma maneira que lhe permitisse aproveitar as aberturas que foram apresentadas durante a luta, o que lhe custou no final.

“Onde eu deveria ter acabado de executar meu plano de jogo normal de boas artes marciais até que elas cometem um erro e depois pularem nelas em vez de artes marciais meio boas e forçando coisas que não estão lá”, disse Sandhagen. “Porque forçar coisas que não estão lá contra os mocinhos simplesmente não funciona. Então a frustração meio que me perdeu essa.

“Ainda estou me chutando na bunda porque quando assisto isso, porque até pensei que foi marcado quatro [rounds] Para um ou algo assim, todas essas rodadas estavam muito próximas. Se eu pudesse ter acabado de fazer algumas coisas de maneira diferente, eu teria vencido. Essa é a minha história. Eu sou muito bom em quase vencer essas lutas, então tenho que descobrir como realmente conseguir essas rodadas fechadas. É nisso que tenho trabalhado. ”

Se há um positivo para se afastar de uma perda tão negativa, é que Sandhagen assumiu -se para garantir que ele não acabasse com outro resultado como esse em seu currículo.

Ele está reservado para enfrentar Deiveson Figuedoedo no evento principal do UFC Des Moines em 3 de maio, e Sandhagen promete que não há como se remanescar nessa luta.

“Acho que vou realmente me desafiar a sair e colocar um selo nessa coisa”, disse Sandhagen. “Eu tenho treinado para dominar as pessoas. Treinei minha bunda entre as duas lutas com Trevor [Wittman]dirigindo até Golden para ir à sua academia para trabalhar com ele e, em seguida, realmente discando em muitas coisas que eu tenho feito com meu treinador de luta livre e depois com meu treinador de jiu-jitsu.

“Sinto que muitas coisas realmente se uniram porque estou batendo na minha bunda porque eu fodendo ódio perdendo. Estou super feliz em ir lá e realmente ser capaz de brilhar.”

A maneira como Sandhagen sente que entrar em sua próxima luta é que ele não tem realmente uma performance verdadeiramente memorável em alguns anos, o que é obviamente decepcionante.

Isso apenas acrescenta combustível ao fogo quando se trata do desejo de Sandhagen de realmente fazer um show contra o Figueiredo e apagar algumas memórias ruins de performances recentes.

“Não tive uma boa vitória há muito tempo”, disse Sandhagen. “Minha última vitória foi [against Rob Font] Quando eu rasguei meu tríceps e todos cagam em mim por isso. Antes disso, era Chito [Vera]e meu ego sente falta do sentimento de ser o homem por algumas semanas no mundo do MMA. Espero recuperar isso por pelo menos um pouco. ”

Como se ele precisasse de mais motivação, Sandhagen sabe que sua luta ocorre quase exatamente um mês antes da revanche do título de peso galo entre Merab Dvalishvili e Sean O’Malley. Se ele é capaz de fazer o que está planejando fazer, Sandhagen espera que seja avisado ao UFC de que ele é o próximo homem para o título.

“Não sei dizer o quanto estou animado”, disse Sandhagen. “Eu realmente quero brilhar, e acho que sou um artista bom o suficiente agora, onde posso realmente sair e fazer o meu maldito coisa agora. Não vou deixar nada me impedir disso. Definitivamente, acho que vou terminar FiguedoEDO. Acho que vou mostrar a melhor versão que já fui.

“Acho que vou parecer um verdadeiro campeão lá, a ponto de o UFC terá que me dar uma chance depois deste, apenas com o quão impressionante eu pretendo olhar. Estou bombeado.”