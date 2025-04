O acidente de carro grave que enviou Hooper de 5 estrelas Alijah Arenas Para o hospital com ferimentos graves, provavelmente foi causado por excesso de velocidade, dizem fontes de aplicação da lei TMZ SportsPara.

O Departamento de Polícia de Los Angeles estava no local do acidente das 5 da manhã, que ocorreu ao longo de uma faixa de duas faixas, no Winnetka Bymanhaod, do vale de San Fernando, em uma zona de 40 mphs.

Alijah, de 18 anos, estava sozinha no cibernético de seu pai, ex-estrela da NBA Gilbert Arenas -A hora do acidente … no acidente de veículo único.



As fontes de aplicação da lei dizem que a velocidade excessiva é a causa provável do acidente. A Arena acredita ter perdido o controle do caminhão elétrico antes de encontrar um hidrante e envolver o caminhão em torno de uma grande árvore.

Felizmente, apesar de acontecer antes que o sol se levantasse, os moradores que vivem na área coração a comissão do acidente, com vários vizinhos Rushbors correndo para fora para ajudar as arenas, que estava dentro do veículo em chamas.

Os bons samaritanos de ação rápida foram Capaz de libertar AlijahQue foi levado às pressas para o hospital para tratamento para inalação de fumaça e outras doenças, incluindo solavancos e hematomas durante os destroços.

Boas notícias, no entanto … um representante para a família Arenas disse à USC Recru, que meu projeto será uma das 5 principais escolhas da NBA no próximo ano, já está No caminho da recuperação!!