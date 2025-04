Criminosos são presos após série de assaltos violentos em Piaçabuçu

Na madrugada desta sexta-feira (11), criminosos realizaram dois assaltos audaciosos na rodovia AL-110, trecho próximo ao município de Piaçabuçu, causando pânico entre moradores da região do Baixo São Francisco.

O primeiro crime ocorreu quando duas pessoas trafegavam de moto rumo à cidade de Piaçabuçu e foram surpreendidas por um Fiat Cronos branco, que bloqueou a estrada de forma repentina. Sem conseguir parar a tempo, a moto colidiu com violência no veículo, lançando os ocupantes a vários metros de distância. Em seguida, três indivíduos armados desceram rapidamente do automóvel, renderam as vítimas e levaram todos os seus pertences, fugindo em direção a Penedo.

Pouco tempo depois, os mesmos criminosos atacaram outra vítima nas proximidades da entrada do povoado Penedinho. Desta vez, os bandidos levaram uma moto Honda CG Start vermelha e outros objetos pessoais, reforçando o clima de insegurança na região.

A resposta policial foi imediata. Equipes do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Piaçabuçu, com o apoio decisivo das guarnições do Pelopes 1 e Pelopes 2, montaram rapidamente uma operação conjunta para capturar os criminosos. As buscas se estenderam por toda a madrugada, com empenho total das forças policiais.

Após horas de perseguição e investigação intensa, os três suspeitos envolvidos nos crimes foram presos, e os veículos roubados, juntamente com os bens pessoais das vítimas, foram recuperados.

O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Major Jércio, destacou o trabalho exemplar das equipes policiais e elogiou a dedicação demonstrada pelas guarnições durante a ação. “A determinação e a coragem de nossos policiais foram fundamentais para resolver rapidamente esse episódio e garantir a segurança da nossa comunidade”, declarou o comandante.

As vítimas receberam de volta seus pertences, enquanto os criminosos agora permanecem à disposição da Justiça para responder pelos crimes cometidos.