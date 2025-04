O atacante mexicano e o Astro Lusitano se enfrentaram na primeira rodada da liga profissional saudita e o jogo terminou em favor Quiñones, que teve uma ótima performance

O atacante mexicano Julián Quiñones terá um dos jogos mais impressionantes do fim de semana da Liga Arábica Saudita ao enfrentar Al-NassrEquipe de estrela portuguesa Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr vai visitar o tribunal Al-Qadsiah nesta sexta-feira às 12:00 no centro do México.

Quiñones_vs_cr7 ESPN

O que define o jogo?

Esta reunião é crucial para aspirações do Al-Nassr Na temporada, desde que marcharam na terceira posição da tabela e uma derrota os afastaria da possibilidade de lutar pelo título. Primeiro é Al-Itihad Com 65 unidades, no segundo passo, está localizado Al-hilal Com 61, enquanto Al-Nassr tem 57.

Julián Quiñones e Al-Qadsiah Eles marcharam na quinta posição da tabela e procuram uma posição de competições européias. Eles estão atualmente amarrados em pontos com o Al-Ahlique é um quarto para os melhores objetivos.

Como o Pela está indo para um lugar para competições asiáticas?

Os três primeiros lugares do Liga da Arábia Saudita classificar diretamente para o Liga dos Campeões de Elite da AFC. No entanto, a equipe de Julián Quiñones Eu poderia jogar essa competição através do Copa del Rey de Champions. Al-Qadsiah vai tocar a final do Copa del Rey de Champions contra o Al-Itihad.

O vencedor do Copa del Rey de Champions obtém um ingresso direto para a Liga dos Campeões 2 da AFC, mas se o titular desse ingresso terminar as três primeiras posições do torneio da liga, este local será concedido ao quarto lugar da classificação.

Se a equipe de Quiñones vencer a final contra o Al-Itihadpode participar da segunda competição mais importante do clube na Ásia, mas se perder a final, serão suficientes para terminar em quarto lugar para obter o mesmo ingresso.

Como está a tabela de gols na liga saudita?

Cristiano Ronaldo Ele é o líder da competição com 23 gols marcados, enquanto a equipe mexicana marcha na sexta posição e perdeu impulso nas últimas semanas.

Cristiano Ronaldo recuperou o goleador do instinto em compromissos recentes. Nos últimos quatro jogos que seu time jogou, os portugueses alcançaram seis pontuações, então ele se separou de Quiñones na mesa.

Quiñones Ele caiu em um solavanco, enquanto acrescentou quatro jogos não marcados. Julian marcou no fim de semana passado contra o Al-Fayha, mas sua equipe sucumbiu por 2-1 no placar.

Como o primeiro encontro?

Julián Quiñones e Cristiano Ronaldo Eles se conheceram na primeira rodada e a partida terminou em favor do atacante mexicano, obtendo uma vitória por 2-1 como uma visita.

Cristiano Ronaldo marcou o único gol de sua equipe, enquanto Julian foi o jogador do jogo marcando o primeiro gol; Além disso, ele participou de Pierre-Emerick Aubameyang.