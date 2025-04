Cruz Azul: Amaury Morales, o quase herói que ele tinha na tela para a América

Omar Morales, pai de Amaury, lembra -se do objetivo que quase elimina a América nas semifinais da abertura de 2024

Amaury Morales Ele ficou oito minutos de se tornar o herói de Cruz Azul. O Canteno enviou uma vôlei para o ângulo do gol América Nas semifinais da abertura de 2024 e explodiu os fãs celestes, incluindo Omar Morales, seu pai e que na época saiu dos banheiros do estádio da cidade do esporte.

A felicidade dos fãs de Celest durou alguns minutos, até que a prisão de Rodrigo Aguirre eliminasse Cruz Azul e mantenha a faixa de 11 anos sem derrotar América Em Liguilla.

Naquele domingo, 8 de dezembro de 2024, a família de Amaury Morales Ele foi ao estádio da cidade de esportes, como em cada jogo de local de Cruz Azul. No caminho para a propriedade, uma das músicas que Omar Morales, pai do jogador de futebol, foi a possibilidade de seu filho fazer o objetivo que deu a máquina à máquina ao Grande Final, após o retorno estar empatado sem anotações.

Amaury Morales marcou o objetivo que eliminou a América. Imag7

Amaury Morales Ele começou a segunda etapa contra América No banco substituto, ele entrou no campo aos 77 minutos, quando Cruz AzuL estava no placar 1-3. Apenas dois minutos depois, o Canteno testemunhou o segundo gol da máquina, feito por Gabriel Fernández, que deixou o cimento para um objetivo para se qualificar para a final.

Nas arquibancadas da cidade do estádio esportivo, a família de Amaury Morales Ele viveu os últimos 10 minutos como uma montanha -russa de emoções. Por nervosismo, Omar Morales decidiu ir ao banheiro, embora tenham dito repetidamente a ele para não ser. Nesse momento, o jogador com o número 194 da máquina enviou a bola ao ângulo do gol do Bluecrema que deixou Luis Ángel Malagón em pé.

“Antes de sair, ouço as pessoas gritando e saio e vejo na quadra que todo mundo está comemorando no canto chute, todos os jogadores. Lembro que perguntei a uma pessoa que havia colocado o objetivo para ele, ele me diz, não, então, eu não sei. Pergunto a outro, acho que eles eram trabalhadores, não, eu não sei, eu só sei que ele diz Cruz Azul. Então, eu apareço e vejo minha esposa chorando e meus amigos comemorando e se abraçando e me disseram, objetivo de Amaury”, Lembra Omar Morales ainda com a emoção daquele dia.

“Naquele momento, comecei a chorar, não sabia se deveria pular, correr, não sabia o que fazer naquele momento, depois viro para as telas e vejo repetição e vejo o objetivo e disse que não pode ser”.

Os últimos oito minutos da festa foram eternos para a família de Amaury Morales. Apenas aos 90+6 minutos, eles assistiram ao gol de Rodrigo Aguirre de onze degraus, depois que Rodolfo Rotondi bateu em Erick Sánchez na área de Cruz Azul.

Amaury Morales marcou um gol que eliminou a América. Imag7

“Você não pode acreditar, mas dentro de mim você diz, venha, filho, venha. Quão bom e obrigado Senhor por esses belos momentos e viveu ao máximo, embora eu não tenha visto, mas eu vejo e vejo e continuo a vê -lo e continuo assistindo.”

O silêncio apreendeu a família de Amaury Morales naquela noite isso América eliminado para Cruz Azuleles só se fundiram em um abraço para se confortar, mas com suas mentes que em algum momento eles estarão do outro lado da história.

“Essas são coisas que acontecem e agora tivemos que viver dessa maneira. O significado seria continuar trabalhando, continuar tentando e não parar de tentar o que você tem em mente, para que você tenha que virar a página e ir para mais, que isso é deixado para trás e eu sei que as coisas melhores virão”.