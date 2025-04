Cruz Azul é tão forte que eles tentam desestabilizar: Erik Lira

O meio -campista disse que, desde a primeira mão, eles estão concentrados para encontrar a dupla, liga e CONCACAF

O meio -campista Plum lira Ele garantiu que um Cruz Azul, Às vezes, eles procuram desestabilizá -lo com críticas, mas deixava claro por dentro, há união no grupo e o que eles procurarão é ser coroado tanto no Copa dos Campeões da CONCACAF Como no Liga MX.

“Somos muito bons, é Cruz Azulcomo eles nos vêem tão fortes, eles tentam desestabilizar, mas como Vicente não queremos deixar informações ou pessoas que não são de nós.

“Na Noria que todos gostamos, não queremos sair, é muito mais bonito vencer e continuar nos dois torneios, queremos o dobro, estamos comprometidos em alcançá -lo”, disse ele às críticas que surgiram nos dias anteriores em relação à equipe.

A máquina enfrentará quarta -feira Tigres Na primeira etapa das semifinais do torneio CONCACAF, a ser disputado no estádio da universidade, no qual eles lutarão por um resultado positivo que os leva à final.

Lira Ele lembrou que a equipe celestial se destacou nos recentes torneios e que agora a única maneira de coroar é com os títulos dos dois torneios que eles atualmente disputam.

“Há motivação, enfatize que existem três torneios nos quais somos protagonistas, construímos um caminho importante, não podemos fechá -lo que hoje mais do que levantar os dois títulos, estamos convencidos de que podemos alcançá -lo, estamos convencidos a fazê -lo e amanhã é a primeira batalha a fazê -lo”, acrescentou.

Vicente Sánchez enfrenta o jogo com responsabilidade

O estrategista de Cruz AzulAssim, Vicente SánchezEle disse que os gatos estão aguardando uma comparação que não seja a da fase regular do torneio Clausura 2025, que perdeu por 2-1.

“É diferente, é outro torneio e uma semifinal, é tocada com um sabor diferente, para o banco e procurar o resultado, para enfrentá -lo com a responsabilidade que é devido”, disse ele.

O timoneiro disse que sabe Tigres Ele é um rival da hierarquia, mas lutará por um resultado positivo na primeira etapa das semifinais.