Cruz Azul: Os técnicos que sofreram a hegemonia da América

Desde 2013, quatro treinadores celestes falharam em suas tentativas de encerrar o domínio das águias em série de eliminação direta

México – 12 anos se passaram desde a última vez Cruz Azul Ele derrotou o América Em uma chave de eliminação direta. Nesse período, a máquina e Águilas jogaram sete séries de vida ou morte e em todos eles o conjunto de azulcrema foi imposto. Nesta coleção de colapsos de cimento, quatro treinadores diferentes desfilaram e Vicente Sanchéz pretende não adicionar seu nome nesta lista, no final desta hegemonia nas quartas de final do Copa dos Campeões da CONCACAF.

Guillermo Vázquez é o último treinador de Cruz Azul Ao eliminar Al Américamas também durante sua administração, a supremacia dos Eagles começou na máquina em casos de ganhar ou morrer. Esse triunfo ocorreu nas semifinais do Copa MX da Clausura de 2013, na qual os cimentos foram impostos ao pênalti, depois de desenhar por 1 a 1 no horário regular.

Anselmi sucumbiu à América em duas ligações de Wire. Imago7/ Manlio Contreras

Guillermo Vázquez

O domínio de América sobre Cruz Azul No exemplo de eliminação direta, começou na final do Fechamento de 2013que é lembrado pela reação dos Eagles para amarrar a pontuação global a um homem a menos, depois de atingirem o 88º minuto com o 0-2 contra, mas as anotações de Aquivaldo Mosquera e Moisés Muñoz enviaram a definição do título para tempos extras.

Para aumentar, o empate foi mantido na pontuação global, então o campeonato foi definido no pênalti, um exemplo em que América 4-2 foi imposto, antes das falhas de Javier Orozco e Alejandro Castro.

Paco Jémez

Como aconteceu no Clausura 2013, Cruz Azul y América Eles enfrentaram em casos de eliminação direta no Liga MX e no Copa MX. Primeiro, foi o oitavo duelo da Oitava Cup, no qual os Eagles superaram a máquina com uma pontuação solitária de Pablo Aguilar.

No torneio do Liga MXAssim, Cruz Azul y América Eles se encontraram nas quartas de final. Os Eagles, classificados na terceira posição, aproveitaram sua melhor localização na tabela geral e eliminaram a máquina depois de desenhar 0-0 na pontuação global.

Pedro Caixinha

O treinador português dirigiu Cruz Azul por três torneios e meio, mas América Ele truncou o dobro do sonho de ser campeão com a máquina. A primeira vez foi na final da abertura de 2018, na qual os Eagles impuseram por 2 a 0 na equipe global que comandou Pedro Caixinhacom dois gols de Edson Álvarez.

América y Cruz Azul Eles se reuniram seis meses depois nas quartas de final do Clausura 2019. Os Azulcremas condenaram a chave da primeira mão com uma pontuação de 3-1. Para o Vuelta, com a máquina em casa, os cimentos foram impostos por 1 a 0, mas foram eliminados.

Martín Anselmi

Durante o ano que Martín Anselmi estava na direção técnica de Cruz AzulAssim, América Ele o impediu de aumentar o campeonato. Em Clausura 2024, seu primeiro torneio, levou a máquina à final contra o Eagles, mas caiu por 2 a 1 no placar global.

Martín Anselmi Ele procurou vingança por abrir 2024, mas novamente encontrou o América No caminho e o sonho do décimo ficou frustrado. Cruz Azul Foi eliminado pelos Eagles em uma chave semifinal frenética que foi definida até o último minuto, com 3-4 a favor dos Bluecremas.