Cruz Azul pode exceder a América no ranking da Copa do Mundo do Clube?

No ranking da FIFA para a Copa do Mundo do Clube, os Estados Unidos aparecem com 44 pontos, perseguidos pelo Cruz Azul com 39.

O FIFA Reconhecer que analisa uma parte entre América e o LAFTC Para definir o último convidado para o Copa do Mundo de Clube 2025no caso de o TAS sair da competição definitivamente para o leão.

Ele LAFTC Participaria desse jogo porque era o corredor Campeões da CONCACAF CUp; enquanto o América Ele ganharia o direito a esse jogo por ser o melhor clube mexicano localizado no ranking da FIFA para a Copa do Mundo do Clube.

No ranking do FIFA Para ele Mundial de Clubes, o América aparece com 44 pontos, perseguidos pelo Cruz Azul Com 39, o que ganha dúvida sobre se o CELEST CONCACAF CHAMPIONS CUP 2025.

No ranking da FIFA para a Copa do Mundo do Clube, os Estados Unidos aparecem com 44 pontos, perseguidos pelo Cruz Azul com 39. EPA

Como o ranking da Copa do Mundo do Clube de 2025 define?

O ranking da Copa do Mundo de 2025 do Club É definido com os últimos quatro torneios continentais que foram jogados em cada confederação, neste caso o CONCACAF tem a Copa dos Campeões E a edição de 2021, 2022, 2023 é contada, além de 2024.

De acordo com o portal do Copa do Mundo do ClubeCada equipe recebe três pontos de Victoria no torneio continental, um ponto em caso de empate, além de três pontos para cada fase que é avançada e três outros pontos se classificar ou participar da fase do grupo.

Isso o faz América Você obteve 23 pontos por sete vitórias e dois empates, além de outras 21 unidades quando chegar à final da edição do torneio do CONCACAF 2021 e a semifinal na edição de 2024.

No caso de Cruz AzulAssim, A máquina celestial Ele acrescentou 21 pontos graças a seis vitórias e três empates, enquanto obteve outros 18, pois alcançou as semifinais na edição de 2021 e 2022.

Por que Cruz Azul não pode exceder a América no ranking da Copa do Mundo do Clube?

No site do Copa do Mundo do Clube É especificado que os últimos quatro torneios continentais (2021, 2022, 2023 e 2024) serão contados antes da competição que será disputada no verão, por isso não é contado o que está sendo disputado no momento CONCACAF.

Por causa disso, Cruz Azul É deixado sem opções para adicionar mais pontos para o ranking da edição de 2025 do Copa do Mundo do Clubeindependentemente disso eliminando América Nas quartas de final da edição de 2025 do Copa dos Campeões da CONCACAF.

Na regulação do Copa dos Campeões do Concacaf Não é mais mencionado que o campeão da edição de 2025 ganhará um passe para Copa do Mundo do Clube da FIFApróximo ou próximo.

Portanto, no caso Cruz Azul Ele conseguiu superar os Estados Unidos nas quartas de final, ele não teria nenhuma opção de ir à Copa do Mundo de 2025 do clube.