Cruz Azul recebeu um empate valioso contra o Tigres em Ida de Concacaf

A ‘máquina’ fechará a série em casa com a vantagem que a regra de meta dá como visitante

Cruz Azul Ele conseguiu um empate valioso por 1 a 1 contra Tigres Na primeira mão das semifinais do Copa dos Campeões da CONCACAFtocou no estádio da universidade e agora tudo será definido na próxima semana nas costas.

O jogo começou em um ritmo lento, com os dois sets em busca de assumir o meio -campo, mas sem obtê -lo e eles foram as abordagens antes do objetivo do oponente.

Cruz Azul e Tigres corresponderam a um gol na primeira mão da Copa da Concacaf Champions 2025 Imag7

A máquina teve algumas oportunidades antes da cabine defendida por Nahuel Guzmánum deles com um tiro de fora da área de Carlos Rodríguezmas tudo permaneceu com problemas para as instalações.

Os felinos tiveram um claro quando Willer Company falhou na tentativa de sair; Fernando Gorriarán Ele ficou com a bola, mas não conseguiu aproveitar, já que perdeu em seu passe para Uriel Antun

Cruz Azul Ele teve uma boa oportunidade quando Rodolfo Redondo Ele enviou centro para a área do setor esquerdo. Jorge Sánchez apareceu sem uma marca, mas falhou na definição e enviou a bola acima da trave.

Ignacio Rivero Ele estava sentindo falta de outro para o celeste, cobrando um chute livre nos limites da área, mas seu tiro o enviou para as mãos de Nahuel Guzmán E assim a igualdade permaneceu sem anotações.

A máquina parecia um pouco mais perturbadora e a insistência emitiu aos 68 minutos, quando Alexis Gutiérrez Ele chegou do lado esquerdo, enviou o centro que se conectou Ángel Sepulveda com a cabeça na área; A bola estava em Redondoque não perdoou e enviou a bola para as redes por 1-0.

Vendo no placar, o treinador Guido Pizarro enviou o campo para Rafael Carioca y Marcelo Flores. A equipe mostrou melhora em sua operação, mas os visitantes foram capazes de resolver no setor defensivo quando foram exigidos.

Tigres Ele não parou em seus esforços e o alcançou aos 83 minutos, quando Juan Sánchez Purata Ele terminou na área em um chute livre e, assim, deu o 1-1 no placar.

Depois disso, o Conselho não se mexeu e, portanto, a máquina alcançou o relevante equalizado para eles porque eles obtiveram uma meta de visita, o que poderia dar a eles o passe final se a pontuação global acabasse assim.