Cruz Azul vs América: Alinhamentos para a Copa dos Campeões

América e Cruz Azul percorrem as quartas de final da Copa da Concacaf com seus melhores jogadores

Nesta terça -feira, o passe para as semifinais será definido entre América y Cruz Azul No estádio olímpico da universidade após o primeiro confronto entre as duas equipes terminou com um empate sem gols.

América Procura avançar para a sétima ocasião consecutiva para as semifinais do Copa dos Campeões da CONCACAFdurante esse período, ele jogou três finais e foi campeão nas edições 204-2015 e 2015-206. Por sua parte, Cruz Azul Ele procura avançar para a próxima fase para a terceira ocasião consecutiva, nas últimas edições que foram eliminadas em semifinais por equipes do Liga MX.

Alinhamentos Cruz Azul vs America

América: Luis Malagón; Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Cristian Borja; Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Alejandro Zendejas e Erick Sánchez.

Cruz Azul: Kevin Myer; Willer Ditta, Erik Lira, Mateusz Bogusz, Lorenzo Faravelli, Ángel Sepúlveda, Andrés Montaño, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi, Gonzalo Piovi.

América e Cruz Azul enfrentam o retorno das quartas -finais após um empate sem gols na primeira mão. Sáshenka Gutérrez/EPA-EFE/Shutterstock.

A que horas e como ver a partida da ConcAF Campions Cup?

O duelo entre Cruz Azul y América Começará às 20h30. Da Cidade do México, 22:30 do leste. No México, você pode seguir o jogo através de Tubi, enquanto nos EUA pode ver para Tudn e Telemundo.

Como foram os duelos finais entre a América e Cruz Azul?

Os Eagles avançaram em Cruz Azul Nas últimas sete séries de eliminação direta que eles jogaram. A última vez que a equipe celestial eliminou América Foi na MX Cup 2013 nas semifinais.

Como os Estados Unidos nas quartas de final do Concacaf Champions Cop?

O conjunto direcionado por Andre Jardin Ele não perde no caso das quartas de final desde que enfrentou o Atlanta United em 2020. O último jogo permaneceu invicto na fase ao desenhar com Cruz Azul em uma pontuação 0-0.

Como Cruz Azul passou em torneios internacionais?

A máquina não perde em torneios internacionais, pois sofreu uma derrota contra o Inter Miami na fase de grupos da Copa das Ligas 2023. nesta temporada do Copa dos Campeões Ele superou as duas primeiras rodadas com uma pontuação de 11-1 e liderando com uma diferença de gol de +10.

Quantos títulos da Copa dos Campeões cada equipe tem?

América Ele é o principal vencedor do torneio com sete títulos adicionados, enquanto Cruz Azul y Pachuca Eles são seguidos na mesa com seis troféus em seu registro.