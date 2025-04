Dan “Raizin” Caine: a escolha de Trump para ser o principal general da América nega sempre usando um chapéu de maga

CNN

–



O tenente -general da Força Aérea aposentada, Dan “Razin”, Caine, candidato do presidente Donald Trump como o próximo presidente do Estado -Maior Conjunto, negou na terça -feira que já havia usado um grande chapéu da América, apesar dos comentários do presidente dizer o contrário.

“Agora, deixe -me começar perguntando sobre alguma hipérbole que pode estar lá fora na imprensa. Gen. Caine, você usou um chapéu de maga na frente do presidente?” O senador Roger Wicker, presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, perguntou a Caine na terça -feira em sua audiência de confirmação perante o comitê.

“Não, senhor”, respondeu Caine.

“Você usou um chapéu de maga a qualquer momento?” Wicker perguntou.

“Não, senhor”, respondeu Caine novamente. Caine acrescentou que “nunca usou nenhuma mercadoria política”.

O presidente alegou anteriormente que Caine disse que “amou” Trump e “mataria por você” enquanto ele usava um chapéu de maga.

Questionado sobre esses comentários do presidente, Caine disse ao senador democrata Jack Reed que “voltou e ouviu essas fitas, e acho que o presidente estava realmente falando sobre outra pessoa. E eu nunca usei nenhuma mercadoria política ou disse qualquer coisa nesse sentido”.

Caine foi anunciado como o próximo presidente em fevereiro, após uma demissão noturna do general CQ Brown. Caine, um ex-piloto do F-16 que se aposentou em dezembro, foi descrito por atuais e ex-funcionários como um verdadeiro profissional que evitou a política ao longo de sua carreira.

Se confirmado, Caine – que passou grande parte de sua carreira trabalhando em inteligência altamente classificada e funções de operações especiais e fora dos olhos do público – estará entrando no Pentágono em um momento politicamente carregado. Milhares de tropas foram levadas para a fronteira sul para ajudar com o empurrão anti-imigração de Trump, e o Pentágono teve que voltar a uma recente expulsão de conteúdo de diversidade, equidade e inclusão dos sites do Departamento de Defesa.

Caine encomendou em 1990 como oficial da Força Aérea através do Corpo de Treinamento dos Oficiais de Reserva do Instituto Militar da Virgínia e voou mais de 150 horas de combate em sua carreira. Ele serviu na Guarda Nacional Aérea, no nível sênior do Comando Conjunto de Operações Especiais e na CIA como diretor associado de assuntos militares.

Ele foi repetidamente perguntado na terça-feira sobre histórias de segurança nacional de alto perfil desde os primeiros meses do governo Trump, incluindo um bate-papo de sinal usado pelos funcionários de segurança de primeira linha para discutir uma operação militar contra os houthis apoiados pelo Irã no Iêmen. Caine se esquivou em grande parte das perguntas sobre o bate -papo, mas disse que é importante “proteger o elemento de surpresa” nas operações militares.

“Acho que todos podemos concordar que precisamos sempre proteger o elemento de surpresa”, disse Caine. Ele acrescentou que “sempre usou o sistema certo para os tipos certos de comunicação”.

“Não sei em particular, quais informações foram classificadas de que maneira nesse bate -papo de sinal”, disse Caine.

Um oficial militar que serviu com Caine e o conheceu por mais de uma década disse anteriormente à CNN que, embora tenha havido uma narrativa, ele foi escolhido como o próximo presidente “porque ele é um cara partidário … nunca vi nenhuma indicação e conhecê -lo, nunca foi parcial para nenhum partido político ou mencionou nada sobre política em nosso tempo juntos”.

O apoio bipartidário a Caine foi em grande parte aparente durante sua audiência de confirmação na terça -feira, com os senadores de ambos os lados do corredor agradecendo a ele por seus anos de serviço e dizendo a ele que esperavam trabalhar com ele.

Caine reconheceu na terça -feira que é um “candidato não convencional”, mas disse que esses são “tempos não convencionais”.

“São 21h48 em Pequim, 18h48 em Teerã, 16h48 em Moscou e 22h48 em Pyongyang. Enquanto sentamos aqui agora, nossa nação enfrenta um risco global crescente sem precedentes”, disse Caine. “Nossos adversários estão avançando, as ameaças nucleares globais estão em ascensão e a dissuasão é fundamental. Nossa defesa nacional requer ação e reforma urgentes. Devemos ir mais rápido. Devemos nos mover com um senso de urgência”.