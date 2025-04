Dana White aborda o novo acordo de TV UFC como janela de negociação exclusiva com a ESPN chega ao fim

Os executivos do UFC estão se preparando para uma enorme semana após a janela de negociação exclusiva com a ESPN terminar na terça -feira, o que significa que os pretendentes em potencial podem começar a fazer um discurso ao conseguir os direitos de transmissão para o próximo acordo de TV a partir de 2026.

Enquanto o CEO da TKO Group Holdings, Ari Emanuel, vai liderar negociações, assim como ele fez o UFC nos últimos dois acordos de transmissão – namorando antes mesmo de possuir a empresa – o chefe do UFC, Dana White, obviamente tem um interesse investido em como tudo isso acontece. Para ficar claro, a janela de negociação exclusiva com a ESPN chegando ao fim não significa que a rede de propriedade da Disney não pode fechar um novo acordo com o UFC, mas isso apenas abre a oferta de outras redes e possíveis parceiros de streaming para se envolver.

“Quando a janela abrir, obviamente começaremos a conversar com muitas pessoas diferentes e veremos quais são as opções”, disse White durante a conferência de imprensa pós-luta do UFC 314. “Dissemos isso toda vez. Pode haver um tempo em que acabamos em várias redes diferentes, como todos os outros esportes.

“Gosto da ESPN. Eu disse isso muitas vezes, tivemos um começo rochoso, o que é normal em qualquer relacionamento, mas estamos em um ótimo lugar com a ESPN. Se assinarmos novamente com eles ou não, não tenho nada além de coisas ótimas a dizer sobre o meu tempo na ESPN.”

A especulação foi desenfreada sobre o UFC potencialmente dividindo o pacote de direitos de transmissão entre vários pontos de venda, mas houve muitas suposições educadas de que a promoção pode acabar em um grande serviço de streaming como a Netflix.

Não é segredo que a Netflix assinou um enorme contrato de US $ 5 bilhões e 10 anos para o principal programa da WWE na segunda -feira à noite Raw e a roupa profissional de luta livre compartilha os mesmos proprietários que o UFC. Acrescente a isso, os executivos da Netflix advertiram repetidamente contra se envolver na oferta dos esportes tradicionais, porque o formato de uma temporada simplesmente não atende às necessidades de programação da empresa.

Isso não é uma preocupação com o UFC, porque a promoção coloca cartas o ano todo e White sabe que sua organização vai trabalhar com qualquer parceiro de transmissão em potencial para dar a eles exatamente o que eles precisam.

“Não sei [what the new deal will entail]White disse. “Depende do que a ESPN ou onde quer que vamos procurar. Na maioria das vezes, quando você faz essas ofertas, você está atendendo ao que a rede precisa. Além disso, eles terão outra programação, outros esportes com os quais já estão comprometidos em determinados momentos e estações e o que quer que seja. Sempre muda. Não importa para mim. ”

O presidente da TKO Group Holdings, Mark Shapiro, disse o mesmo sempre que se dirigiu publicamente ao acordo de direitos de transmissão do UFC. Ele também afirmou que o UFC está aberto a qualquer número de possibilidades com este novo acordo de TV-e isso inclui a possibilidade de que um parceiro de transmissão pague o suficiente para eliminar a necessidade de eventos de pay-per-view no futuro.

White obviamente não sabia dizer o que aconteceria, especialmente com as negociações não começando com outros parceiros possíveis até segunda -feira, mas ele não parecia contra a idéia.

“Fazemos o que funciona para a rede, o que eles querem fazer?” White disse. “Eles querem apenas colocá-lo no ar? Eles querem fazer pay-per-view? Eles querem deixar para trás um paywall? Eu não sei alguma dessas coisas. Terça-feira, a janela abre e começamos a conversar com outras redes e nos aprofundarmos mais.”

No que diz respeito ao preço que o UFC deseja para o novo acordo de direitos de transmissão com rumores de que a empresa está buscando pelo menos US $ 1 bilhão por ano – um aumento maciço do contrato atual com a Média de US $ 300 milhões anualmente – só pode dizer “parece bom para mim!”