Dana White compartilha a foto horrível do lábio rasgado de Daniel Funza após a derrota do UFC Vegas 105

Dana White deu aos fãs do UFC uma vista em close do lábio de Daniel Funza depois de ser parado no UFC Vegas 105.

Frunza lutou por uma batida cruel na primeira rodada de sua partida preliminar no cartão de sábado contra Rhys McKee. Depois de quase terminar várias vezes, Frunza mostrou um pouco de entusiasmo na segunda rodada. Infelizmente, um corte desagradável e lágrima no lábio de Frunza foi suficiente para o médico do lado da gaiola, com razão, acenar com a luta.

Após a luta, o CEO do UFC compartilhou o horrível antes, mas bastante notável depois do lábio de Frunza, que você pode conferir abaixo.

(Aviso: imagens gráficas abaixo!)

McKee conquistou sua primeira vitória no UFC depois de perder seus quatro primeiros lutas promocionais, no que provavelmente foi sua última chance de permanecer na organização. O lutador de longa data do Cage Warriors conquistou seu 10º lugar na primeira rodada da carreira.

Para Frunza, sua sequência de cinco lutas chegou ao fim.