Dana White confirma Ian Machado Garry como lutador de backup para a luta pelo título do UFC 315

O CEO da UFC, Dana White, confirmou que Ian Machado Garry servirá como lutador de backup do confronto do campeonato do UFC 315 entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena em 10 de maio no Canadá.

Logo após ser anunciado como vencedor da luta pelo evento principal do UFC Kansas City com Carlos Prates, Garry disse que voaria para Montreal no próximo mês para ganhar peso e ser o plano B, caso algo aconteça com o peso médio.

“Aviso de 21 dias contra Shavkat [Rakhmonov]. Aviso de 25 dias contra este homem esta noite. Ele é um animal ”, disse Garry durante sua entrevista na gaiola.“ Bem, daqui a duas semanas, estou voando para o Canadá. Eu sou o backup oficial da luta pelo título mundial e sou o próximo na fila do título mundial! ”

White foi perguntado durante a conferência de imprensa pós-luta do UFC Kansas City se essas informações fossem precisas, e ele confirmou “é oficial”.

“Crédito a Ian, leva essas lutas em pouco tempo”, disse White. “Ele vai lutar com alguém. Ele parecia bem esta noite.”

Muhammad tentará defender seu cinto de 170 quilos pela primeira vez depois de destronizar Leon Edwards em julho de 2024, e Maddalena procura história depois de vencer seus últimos 17 lutas, sete dos que estão sob o banner do UFC.

A única derrota de Garry no UFC foi a partida de notícia curta com Rakhmonov em dezembro passado, quando ele fez um bom esforço, apesar de perder uma decisão. O talento irlandês havia vencido seus oito anteriores na empresa e agora está de volta à coluna vencedora com uma decisão sobre os Prates.