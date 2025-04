Dana White convidou para ingressar no torneio de baccarat de US $ 10 milhões

Dana White pode não estar na gaiola para o UFC Vegas 105 no sábado, porque ele tem a chance de ganhar US $ 10 milhões em um torneio de Baccarat também sendo realizado em Las Vegas.

O CEO do UFC revelou no final da sexta -feira no Instagram que ele foi convidado a participar do evento, juntamente com um presente de US $ 20.000 em chips promocionais apenas para participar do torneio. O convite veio junto com uma conta emoldurada de US $ 1.000 da MGM Resorts.

Obviamente, White não é estranho a participar de empreendimentos massivos de jogos de azar.

Na verdade, ele está realmente jogando por menos em dinheiro do que já ganhou em pelo menos um de seus estrios de bacará depois de revelar vitórias maciças enquanto jogava no Palácio de César em Las Vegas em 2024.

“Caesars Palace… eu prendi esses caras por US $ 1 milhão por noite de, tipo, a primeira semana de janeiro até março”, disse White ao podcast Full Send. “Eu venci esses caras por US $ 26 milhões, US $ 27 milhões”.

White muitas vezes elogiou o Caesars por permitir que rolos altos como ele continuassem jogando e ganhando enormes somas de dinheiro quando outros cassinos o encerraram no passado. O chefe do UFC alegou que o cassino permitiu que ele apostasse US $ 350.000 por mão, o que só foi oferecido ao branco e a alguns outros clientes de alto nível.

White adora jogar tanto em Caesars que ele chamou de “gangster” do cassino pela maneira como foi tratado lá.

A julgar pelo Post White fez sobre o torneio Baccarat, ele participará do evento de dois dias em 5 e 6 de abril, com o UFC Vegas 105 marcado para o sábado à noite no Apex do UFC, onde Josh Emmett entra em conflito com Lerone Murphy no evento principal.