Dana White Lauds, diretor do FBI, Kash Patel, querendo trabalhar com o UFC: ‘Todos esses caras devem ser treinados em [MMA]’

Dana White promete Não há nada controverso sobre o diretor do FBI, Kash Patel, propondo uma parceria potencial entre o UFC e a agência federal de aplicação da lei, porque realmente faz todo o sentido.

Em fevereiro, Patel lançou a idéia de ter agentes de treinar dos lutadores do UFC durante uma reunião com as cabeças de todos os vários escritórios de campo do FBI nos Estados Unidos. Embora a sugestão inicial tenha sido recebida com algum ceticismo, o CEO do UFC revelou mais tarde que Patel era “demorado” sobre a conclusão de uma parceria que proporcionaria aos agentes mais habilidades a serem usadas no trabalho.

Patel, que é um fã ávido e realmente participou do UFC 314 no fim de semana passado em Miami, falou com White sobre a parceria e o CEO do UFC acredita que só pode ser benéfico para os agentes no campo.

“Para as pessoas que não sabem, os combatentes do UFC treinam a aplicação da lei, os militares há anos”, disse White à Fox News. “Quando você fala sobre combate corpo a corpo, esses caras devem conhecer o jiu-jitsu e devem conhecer Muay Thai e todas as coisas diferentes que são o básico das artes marciais mistas.

“Todo mundo quer fazer tudo controverso. Não há nada controverso nisso. Todos esses caras devem ser treinados em [MMA] E todos deveriam estar em forma e ser capazes de se defender. Kash Patel ficou sério quando ele disse isso e ele e eu conversamos sobre isso. ”

Embora nenhum relacionamento formal ainda tenha sido forjado, White parece acreditar que isso vai acontecer e o UFC trata de ajudar o FBI de qualquer maneira possível.

O branco está correto sobre o relacionamento entre lutadores e treinadores que trabalham com escritórios locais de aplicação da lei em todo o mundo. O famoso treinador Greg Jackson publicou um programa por anos no Novo México, trabalhando com policiais e oficiais da equipe da SWAT.

John McCarthy, que ainda é sem dúvida o árbitro mais conhecido de já oficiar lutas no MMA, trabalhou como táticas do Departamento de Polícia de Los Angeles e instrutor de autodefesa também.

A longo prazo, o CEO do UFC acredita que o relacionamento apenas pagaria aos agentes que desejam adicionar algumas novas ferramentas ao seu arsenal.

“Qualquer um desses caras que estão nesses tipos de papéis, qualquer tipo de aplicação da lei, eles devem ser capazes de se defender sem armas se essa situação acontecer”, disse White.