Dana White revela como foi convidado para o infame jantar com o presidente Donald Trump e Bill Maher

Um jantar recente que o músico Kid Rock organizou entre o presidente Donald Trump e o comediante Bill Maher fez muitas manchetes graças ao volátil relacionamento que compartilharam ao longo dos anos, mas como exatamente o CEO da UFC, Dana White, acabou nessa mesma reunião?

Enquanto a amizade de White com Trump está bem documentada-o presidente até participou do UFC 314 no fim de semana passado em Miami-ele realmente não tinha conexão real com este jantar fora de conhecer Kid Rock e realmente aparecer no Maher’s Clube aleatório Podcast no passado. Acontece que o convite de White veio como resultado de Trump e Maher tirarem tiros tão feios um para o outro ao longo dos anos em que o músico indicado ao Emmy decidiu que precisava de outra pessoa na sala com ele.

“Kid Rock está explodindo meu telefone e ele gosta de ‘eu preciso de ajuda – eu apenas peguei Bill Maher e Donald Trump para jantar juntos, e se isso for para o sul, não quero estar lá sozinho, você vai voar aqui?’”, Revelou White ao falar com a Fox News.

Considerando que Trump entrou com um processo de US $ 5 milhões contra Maher em 2013, depois de prometer doar a mesma quantia à caridade se o futuro presidente pudesse provar que não era filho de um orangotango, as preocupações de Kid Rock provavelmente não foram infundadas.

Mas, apesar de todo o sangue ruim entre eles no passado, White diz que o jantar entre Trump e Maher era realmente muito cordial, e ele até conseguiu uma lembrança do encontro que planeja exibir em seu escritório no UFC.

“Então, a primeira coisa que acontece é que Bill Maher entra no Salão Oval e eu e o presidente estávamos lá e ele tem um pedaço de papel com todos os nomes que o presidente o chamou nos últimos quantos anos”, revelou White. “Era como 100 nomes nesta lista e foi hilário.

“Graças a Deus ele tinha dois deles, porque eu tinha os dois assinaram, e estou enquadrando e pendurando no meu escritório.”

Maher abordou esse momento em sua série HBO Tempo real Na sexta -feira passada, quando a longa lista de insultos foi apresentada ao presidente como uma espécie de quebra -gelo e aparentemente funcionou.

“Eu trouxe isso para a Casa Branca porque queria que ele assinasse, o que ele fez”, disse Maher. “O que ele fez, com bom humor, e eu sei que, ao dizer, milhões de esfíncters liberais acabaram de apertar. Oh meu Deus, Bill, você vai dizer algo de bom sobre ele? O que eu vou fazer é relatar exatamente o que aconteceu. Você decide o que pensa sobre isso.”

White diz que, na maioria das vezes, ele estava apenas uma mosca na parede durante o jantar, enquanto Trump e Maher falavam sobre várias questões, mas ele diz que a reunião foi realmente uma ótima experiência em geral.

“Acho que a coisa mais legal sobre essa reunião e o jantar foram dois caras que não gostam um do outro há muito tempo, dois caras que têm muitas visões opostas se reuniram, sentaram -se e conversaram”, disse White.

“Eles conversaram sobre muitas coisas com as quais concordam e muitas coisas que eles discordam, mas Kid Rock e eu sempre digo … ninguém entra em uma reunião ou um jantar com Donald Trump e sai e não gosta dele. É impossível, e se você diz que não, está mentindo.”

Ele não era o centro das atenções na reunião, mas White diz que ainda desfrutou de uma troca engraçada com Maher depois que ele apareceu pela primeira vez na Casa Branca.

O CEO do UFC revelou que ele raramente se veste quando está saindo com Trump, mas Maher apareceu usando um terno cheio enquanto tomava uma rachadura em branco por não fazer o mesmo.

“Primeiro de tudo, o presidente está sobre mim, o tempo todo porque não uso um terno quando vou a essas coisas”, disse White. “Bill Maher entra no Salão Oval, e ele fica tipo ‘Não há como eu estar aparecendo sem um terno’ e eu não tinha um terno. Bill Maher Looks e eu e diz ‘isso é definitivamente de [Volodymyr] Coleção Zelenskyy. ‘ Foi hilário. Foi engraçado. Foi divertido.

“Houve muita conversa muito boa e inteligente que se aproximava dele e o presidente e Kid Rock e eu meio que sentamos lá e deixamos que esses dois tenham seu tempo juntos. Foi incrível.”

Durante sua recapitulação do evento, Maher admitiu que deixou o jantar com uma impressão muito diferente de Trump da pessoa que vê na TV ou reagindo nas mídias sociais, mas isso não significa necessariamente que ele concordará com sua política.

White disse que o mesmo, mas pelo menos reunir esses dois em uma sala pode preencher uma lacuna entre duas ideologias diferentes que nunca aconteceriam se elas apenas se arrumassem através de entrevistas e mídias sociais.

“É isso que precisa acontecer”, disse White. “Pessoas com visões opostas em vez de todos se odiarem, se reúnem, conversam, discordam.

“Não há problema em discordar. Nunca haverá um caso em que você concorde com tudo o que alguém diz, seus amigos, sua família e definitivamente não o presidente dos Estados Unidos. Isso não significa que você tenha que se odiar.”