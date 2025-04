Dana White revela como Vince McMahon teve uma assinatura do UFC pessoalmente com NBC

O UFC negociou alguns “quase acordos” que nunca foram concluídos, e acabou por desonrar o ex-proprietário da WWE, Vince McMahon, estava no centro de afundar pessoalmente um dos maiores.

Em 2011, o UFC estava trabalhando em direção a um novo acordo de direitos de transmissão depois de superar sua casa anterior na Spike TV e havia mais do que algumas partes interessadas envolvidas. No final, o CEO da UFC, Dana White, diz que foi a NBC que chegou à mesa com a melhor oferta, e os dois lados estavam apenas martelando alguns detalhes finais antes de finalmente assinar um contrato.

“Então, estou na linha de 1 jardas, estamos prestes a fazer um acordo com a NBC”, disse White na Stephanie McMahon’s Qual é a sua história podcast. “Um dos meus pontos de grande negócio foi que O lutador final teve que estar nos EUA [Network]. Estamos literalmente em Nova York por dias, martelando -o com todos os executivos por lá. Finalmente eles voltam e dizem ‘vamos fazer isso, nós colocaremos O lutador final nos EUA. ‘

“Então, no dia seguinte, voltamos, e estamos prestes a assinar o acordo e fazer todas essas coisas, e eles ficam tipo: ‘Não podemos acreditar nisso, não sabíamos disso, acabamos de descobrir – Vince McMahon tem o direito de determinar se outro esporte de combate pode entrar nos EUA.’ Eu sou como o quê?

Na época, a WWE era um dos maiores programas que serão exibidos na rede dos EUA com sua série principal Monday Night Raw. McMahon exerceu o controle total sobre a promoção, mas acontece que ele realmente tinha o poder de nixar qualquer outro esporte de combate de aparecer na mesma rede.

Isso forçou o ex -proprietário do UFC White e o UFC Lorenzo Fertitta a voar para os escritórios da WWE para se encontrar com McMahon na esperança de fechar um acordo para que a promoção pudesse considerar o acordo com a NBC.

“Então eu e Lorenzo disse que voaremos para Connecticut, e nos encontraremos com Vince, e veremos se podemos fazer isso”, explicou White. “Nós voamos para fora, vamos aos escritórios, entramos com [Vince] E nos sentamos, colocamos isso para ele, contamos a história e ele fica tipo ‘Sim, eu não quero você na rede’. Nós somos como por quê? [He said] ‘Eu simplesmente não quero você nisso.’

“Então isso explodiu todo o acordo da NBC. Na verdade, estávamos comprando G4. Estávamos comprando G4 e todo esse outro louco [stuff]. Então pegamos o telefone e chamamos Eric Shanks e voamos para Los Angeles e fazemos o acordo da Fox. O resto é história.”

O G4 foi uma rede dedicada principalmente a videogames com séries como o ataque do programa, onde futuras estrelas como Olivia Munn começaram.

Depois que McMahon nixou o acordo, o UFC obviamente não acabou comprando o G4, nunca acabou trabalhando com a NBC e, em vez disso, pousou na Fox pelos próximos sete anos.

Se houvesse um revestimento de prata para toda essa situação, White diz que acredita que comprar G4 teria sido uma das piores idéias da história do UFC.

“A vida é louca dessa maneira”, disse White. “Você não sabe o que teríamos feito ou como teria jogado, mas acreditamos que, se comprássemos o G4, teria nos matado”.

Apenas três anos depois que o UFC foi forçado a transmitir a compra do G4, a rede cessou as operações e saiu do negócio com a NBC fechando -a.

O acordo do UFC com a Fox trabalhou para ambos os lados antes que a gigante dos esportes de combate partisse em 2018 para assinar um novo contrato de sete anos com a ESPN que valia cerca de US $ 300 milhões por ano. O UFC está agora de volta às negociações de um novo acordo de direitos de transmissão com a organização buscando cerca de US $ 1 bilhão por ano para o novo contrato.

No que diz respeito a McMahon, escolhendo tanque o acordo com a NBC, White acredita que essa era apenas sua natureza e ele decidiu que o UFC seria um rival e não um aliado.

“Eu acho isso [Vince McMahon] tinha essa coisa em que ele tinha que criar isso [rivalry]”White disse.” Era a coisa dele

Engraçado o suficiente, McMahon mais tarde elogiou o UFC e os novos proprietários da Endeavor, quando a WWE vendeu para a empresa liderada por Ari Emanuel, que fundiu as duas organizações em um conglomerado de potência agora conhecido como TKO Group Holdings. McMahon finalmente renunciou a sua posição em TKO depois que uma ação explosiva foi movida contra ele por um ex -funcionário alegando abuso e tráfico sexual entre outras ofensas.