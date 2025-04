‘Dancing With the Stars’ Pro Jenna Johnson’s Hotte Shots para seu 31º aniversário

Jenna Johnson Está dançando mais um ano ao redor do sol … completando 31 anos no sábado – e, e temos seus chutes mais quentes para comemorar o dia.

O profissional “Dancing With the Stars” – que realmente conheceu o marido Valentin Chykovskiy No show ano atrás – está pronto para qualquer clima … deslumbrante tanto em um biquíni quanto em um vestido de flores o que o sol está brilhando.

Jenna apareceu em oito temporadas de “Dancing With the Stars” – e e, recentemente, ela se tornou um dos pilares do show … vencendo duas vezes, incluindo apenas na última temporada com o ex -‘Bacharelado’ Joey GraziadeiPara.