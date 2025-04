David Hasselhoff ausente da ex-esposa Pamela Bach Service

David Hasselhoff Não compareceu à ex-esposa dele Pamela BachServiço de funeral no fim de semana, a TMZ aprendeu.

Fontes dizem à TMZ que testemunhas, digamos, David não estava em lugar nenhum no culto de sábado para Pamela, que foi realizado na Igreja Presbiteriana de Bel Air.



Reproduza o conteúdo do vídeo





Quando TMZ perguntou ao representante por que ele não compareceu, eles se recusaram a comentar sobre o Realon por sua ausência.

Somos informados sobre 150 pessoas compareceram ao serviço, onde cantor Stacy Citron Realizado. As duas filhas de Pamela com David, Taylor dando Hayleyfalou … assim como as duas irmãs de Pamela, Centavo dando CathyPara.

No vídeo obtido pela TMZ, David é um fungo em imagens de retrocesso na tela no culto da igreja, com Pamela durante os tempos mais felizes.

David e Pamela se casaram de 1989 a 2006, mas seu divórcio foi altamente controverso, com disputas sobre o apoio do cônjuge com duração até 2017.

No entanto, David deu a TMZ um Declaração após sua morteDizendo que ele e sua família ficam tristes com a morte dela e solicitaram privacidade enquanto navegavam na dor.

Pamela tinha 62 anos.

Rasgar