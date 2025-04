David Taylor, Wyatt Hendrickson Louvor Diego Lopes visitando o estado de Oklahoma para afiar a luta livre antes do UFC 314

Diego Lopes é bem conhecido por sua luta de classe mundial e ataque poderoso, mas ele está adicionando mais armas ao seu arsenal depois de procurar ajuda com a luta com um medalhista de ouro olímpico e sua equipe de atletas.

Antes do UFC 314, onde Lopes enfrenta Alexander Volkanovski com o título vago de penas em disputa, o lutador de 30 anos viajou para Stillwater, Okla. Para trabalhar com a equipe de luta livre da Universidade Estadual de Oklahoma liderada por David Taylor. Depois de ganhar a medalha de ouro olímpica de 2020, Taylor realmente contemplou uma mudança para o próprio MMA, mas finalmente decidiu que o treinamento era o melhor ajuste possível para ele e ele ficou feliz em receber Lopes na sala de luta livre.

“Ele desceu e eu conheço Diego apenas desde o início de sua jornada”, disse Taylor ao MMA Fighting. “Eu sempre fui um grande fã e o segui para chegar ao seu estrelato. Ele queria descer e fazer um treinamento diferente e ajudá -lo.”

Lopes não estava necessariamente procurando treinamento especializado, focado apenas nele. Ele pulou no fundo da equipe de luta livre do estado de Oklahoma, que recentemente coroou dois campeões nacionais da NCAA, incluindo o peso pesado Wyatt Hendrickson depois de sua impressionante virada de outro medalhista de ouro olímpico, Gable Steveson.

Hendrickson ficou impressionado com Lopes. Apesar de os Lopes não terem vindo de um histórico de luta livre, a atração principal do UFC 314 mostrou promessa incrível e imediatamente desenvolveu novas habilidades trabalhando com os atletas do estado de Oklahoma.

“Foi incrível tê -lo aqui. Ele apenas o abraçou”, disse Hendrickson ao MMA lutando sobre o treinamento de lopes lá. “O ambiente de luta livre como o MMA, é emocionante. Como eu disse, perspectivas diferentes e tê -lo aqui lutar com alguns dos melhores lutadores do país, se não os melhores lutadores do país, não fará nada além de ajudar a se preparar para essas lutas.

“É preciso vários diferentes [disciplines]. Você não pode ser apenas um bom boxeador e esperar fazer o bem em MMA. Você não pode ser apenas um bom lutador. Então eu acho que desenvolver todos os aspectos do jogo é importante. ”

O tempo passado no estado de Oklahoma causou uma impressão duradoura em Lopes, que abertamente enraizou a equipe durante o recente torneio da NCAA, que foi o primeiro de Taylor como treinador.

Taylor diz que o relacionamento e o vínculo que ele formou com Lopes foi tão forte que os membros de sua equipe continuaram a ajudar o título de penas a se preparar para sua próxima luta contra Volkanovski no sábado.

“Na verdade, agora estamos ajudando em seu campo de treinamento”, revelou Taylor. “Tivemos pessoas ajudando -o nesse campo de treinamento e ajudando -o a se preparar para essa luta pelo título contra Volkanovski. Animada por Diego. Acho que é bem legal. Ele é um atacante, ele é um artista de submissão e agora ele tem outra ruga para o jogo. Isso mostra que esses caras são competitivos e querem vencer e, como ele ainda está parecendo elogiar.”

Embora Lopes não seja estranho ao usar sua luta para ganhar brigas, Taylor acredita que se mistura com uma luta livre ainda mais de alto nível só pode ajudá-lo naqueles momentos cruciais em que ele está tentando controlar uma rodada ou simplesmente quebrar sua oposição com domínio no chão.

“Acho que quando você pode lidar, pode controlar uma rodada inteira”, disse Taylor. “Tenha esse elemento de controle ou, se você for retirado, você sabe como se levantar. Obviamente, o que torna Diego único é que ele é tão perigoso de suas costas. Suas inscrições são incríveis. Ele tem um ótimo poder nocaute. Ele tem um bom cardio. Além disso, quando você pode ir e lutar por 25 minutos em treinamento, que ajuda no seu estado, seu estado mental.

“Então eu acho que ele está animado para competir. É uma ótima oportunidade para ele e estamos empolgados em ajudá -lo um pouco. Mas será um bom teste para ele, com certeza.”

Por ser um lutador de destaque no UFC, Lopes foi definitivamente reconhecido quando ele apareceu na sala de luta livre do estado de Oklahoma, mas Hendrickson diz que pulou no fundo do poço e não queria nenhum tratamento especial apenas porque ele era tecnicamente um recém -chegado por seus padrões.

“Ele está competindo com alguns de nossos lutadores e ele [doesn’t even have] Um histórico de luta livre ”, disse Hendrickson.“ É emocionante ver o crescimento que ele continuará fazendo e aqui no estado de Oklahoma, se você quiser ser um campeão, é aqui que você vem ”.

Lopes tem seus treinadores regulares se preparando para encurralá-lo no sábado, quando ele luta contra Volkanovski no evento principal, mas Taylor não estará muito longe porque ele planeja participar do UFC 314 para mostrar seu apoio na esperança de que o mais recente membro de meio período de sua equipe se torne campeão.

“O plano é ir e vê -lo e apoiá -lo”, disse Taylor.