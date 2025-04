David Villa se rende à jóia de Barcelona: “Lamine’s não é normal”

O exemplo do ex -Barcelona considerou que a equipe teve uma temporada brilhante que pode coroar com três títulos.

O ex -espanhol do espanhol David Villa elogiou a temporada que o FC Barcelona está realizando pela mão do treinador alemão Hansi Flick, a quem ele vê lutando pela liga, campeões e Copa del Rey.

“A temporada dele está sendo muito boa, para o jogo e para os resultados, e você precisa se divertir. Se eu o vejo ganhar um título? É claro, não é que eu o veja, eles demonstraram isso, mas é o mais difícil.

Sobre se ele vê o Barça favorito na Liga dos Campeões, ele disse que nas semifinais as quatro equipes têm muito casais.

Barcelona comemora 1-0 contra Girona. AP

“Todos os que permanecem são os favoritos porque eliminaram tantos rivais que os tornaram dignos disso. Atingir essa posição não é fácil”.

Por outro lado, a ex -barça ex -Lambrender se rendeu ao talento de Lamine Yamal, a jóia da pedreira do Barça que deslumbra o mundo com apenas 17 anos.

“Lamine não é normal, toda vez que passa, mas na Espanha essas idades muito precoces são melhores e permite que os meninos estejam preparados.

“Mas são casos de talentos especiais, como os de Raúl (González) ou Cesc (Fábregas) em seus dias, o que também deixou muito jovem”, acrescentou.