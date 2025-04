Dê ao seu banheiro um brilho com essas ofertas da Amazon

A TMZ pode coletar uma parcela de vendas ou outra compensação dos links é esta página.

Limite os acessórios antigos do banheiro e dê seus chuveiros de abril … e o restante do seu quarto de pó … uma grande atualização com as ótimas ofertas na Amazon!

Se você deseja iluminar seus espelhos de LED de lavagem ou apenas mantê -la aconchegante com um novo e aprimorado que quente … Lá uma grande nova tecnologia para ajudá -lo a se conectar a um banheiro melhor.

Ou ou tome uma aprovação mais holística e transforme seu espaço de chuveiro em uma experiência semelhante a um spa com tapetes de banho de pedra, bancos de madeira de teca e muito mais!

Comprando este banheiro brilha para Soms Clean Fun!

LED Bathomo Mirror

Você estará bem nisso LED Bathomo Mirror!!

Comece essa nova rotina de brilho com um espelho de LED ajustável … as configurações de luz quente, natural e branca podem ser usadas como frontal e brilhante e o brilho também é ajustado para fornecer o brilho certo branco enquanto você se enquadra. Nós mencionamos que há uma função antifog … você pode ser facilmente pular de um chuveiro fumegante e iniciar sua rotina sem o irritante Wiing e a secagem de um espelho nebuloso!

Um happy cutomer escreveu: “Eu uso esse espelho há uma semana. É brilhante, de aparência limpa e fácil de usar. Os controles de toque para brilho e temperatura de cor funcionam bem. A iluminação à noite.

Toalha de luxo mais quente

Isso é um envoltório com o Toalha de luxo mais quente!!

Elevá a rotina limpa com o abraço quente de uma toalha tostada enquanto você sai da sua banheira … Conecte -se e faça com que a toalha grande tostada quente quente quente em cerca de 60 segundos. Chega de toalhas frias úmidas pela manhã … atire até a capanidade de 21 litros e mantenha esse sentimento aconchegante … nós mencionamos que você pode aquecer outras roupas como roupões ou pijamas bem?

Um comprador verificado escreveu: “Não acredito que esperei tanto tempo para investir em um aquecedor de toalhas! Este produto elevou completamente minha experiência no banheiro. Desde o design elegante até sua funcionalidade excepcional

Tapete de banho de pedra de secagem rápida

Atualize seu banheiro do chão com um Tapete de banho de pedra de secagem rápida!!

Abandone aqueles tapetes de banho encharcados de shag e saia de um novo spa como uma experiência com este tapete de banho de pedra de pedra de seco rápido. O tapete ecológico drena rapidamente o acesso à água da superfície e a secagem em uma fração do tempo de um tapete de algodão … e o design simples e sofisticado ajudará a transformar seu banheiro em um Swedis Spa!

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “É maravilhoso. É fácil limpar, absorve a água pingando do chuveiro, mantém você seco (eu a desalojo quando você pisa em um shober Matt está molhado nos pés nos pés). Projetos.

Prato de armazenamento de bandeja de travertino

Esse Prato de armazenamento de bandeja de travertino É limpo e elegante!

Mantenha seu conselho de banheiro e arrumado com uma das bandejas artesanais de armazenamento feitas à mão … você pode usá -lo como um local seguro para segurar suas jóias enquanto mergulhar em sua rotina noturna que cada bandeja é feita de 100% de travertino e apresenta padrões de pedra exclusivos para um visual único!

Um cliente feliz escreveu: “Não poderíamos estar mais felizes com isso. A qualidade é realmente ótima. O tamanho é perfeito para um banheiro. Colocamos uma pequena lâmpada e lotes agradáveis ​​são. A cor é bonita.

Cortina de chuveiro glam vintage com arcos

Adicione um toque de cor nesta primavera com o Cortina de chuveiro glam vintage com arcos!!

Os chuveiros de abril trazem as flores mais bratas e esta linda cortina de chuveiro rosa está pronta para fornecer um toque de cor a qualquer banheiro ordinal. A cortina de tecido é instalada com as doze botões na parte superior … e se rosa não for a cor da sua mola, escolha entre as outras cores bonitas para combinar com a estética do banheiro!

Um comprador verificado escreveu: “Não importa o que a estação/decoração se encaixe perfeitamente. Adoro os arcos. O tecido é de boa qualidade, definitivamente vou lavar à mão para não perder nenhum dos meus arcos”.

Banco de chuveiro de madeira de teca à prova d’água

Relaxe em grande estilo com um Banco de chuveiro de madeira de teca à prova d’água!!

Traga o conforto de um spa coreano diretamente para sua casa com um forte chuveiro de teca de teca … Pegue uma carga enquanto lava enquanto lava enquanto lava enquanto lava enquanto lava e esfrega com estilo. As almofadas para os pés ajustáveis ​​fazem com que a luz funcione daqueles azulejos irritantes do sono para garantir que você seja estável e confortável durante o próximo sentado.

Acessórios para o banheiro Conjunto de 5 peças

Traga um pouco de chique para o seu salão de pó com isso Acessórios para o banheiro Conjunto de 5 peças!!

Inicie a alta costura na bancada do banheiro com este requintado conjunto de acessórios de vidro de 5 peças … há tudo o que você vai manter no seu espaço organizado, dando a você uma reforma glam. O dispensador de sabão, porta-escova de dentes, sabão, vidro de água e contêiner com tampa são feitos com vidro sem chumbo e o sotaque de destaque de cor dourada para definir. Se o Decadent Deep Green não for adequado para você, confira todos os outros belos tons de vidro que disponíveis!

Um cutômero feliz escreveu: “Esses itens são de alta qualidade para o preço. Fiquei chocado com a embalagem de proteção. Os itens são peças de qualidade pesadas e de boa qualidade que parecem mais caras do que elas.

Espelho de vaidade com luzes

Ficar gracioso nisso Espelho de vaidade com luzes!!

Este espelho de vaidade é tão bom que não desejamos que você queira sair de casa depois de se preparar … ele vem com 15 lâmpadas diminuídas que podem ser ajustadas à sua necessidade de iluminação e também possui também uma porta de carga USB uma porta de carga USB uma porta de carga USB na preparação das portas de carga USB. Escolha entre os três tamanhos para um ajuste mais personalizado ao seu banheiro ou vaidade e prepare -se como se estivesse sentado em uma cadeira de maquiagem de Hollywood!

Um comprador verificado escreveu: “Eu posso dizer que este é o espelho de Hon Hon Vanity que você pode. Eu tive isso por um ano e até agora nenhuma luz se apagou. Esse espelho realmente faz com que seja muito atraente chegar de manhã!”

6 Pacote de maquiagem de banheiro acrílico organizadores

Obtenha seus cosméticos em ordem com aqueles Organizadores de maquiagem de banheiro acrílico!!

Chega de mexer nessas sacolas de maquiagem velhas ou gavetas sujas do banheiro … Veja bem todos os seus cosméticos e cremes com isso através dos organizadores acrílicos. Empilhe e fique embaixo da pia para um espaço de cosméticos mais sistemáticos … ou coloque -os no topo dos balcões para uma opção de agarrar e ir para toda a sua beleza.

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “Eles dos melhores organizadores e tão fáceis de configurar para o espaço que você. Eles com pequenos botões de silicone para cada fundo para mantê-los no lugar. Eles estão na área e sem arestas.

Rack de organizador de bambu exagerado

Armazenamento instantâneo com um Rack de organizador de bambu exagerado!!

Aproveite ao máximo o espaço acima do seu banheiro com este rack de bambu funcional … Existem três prateleiras de ajuste dentro do gabinete que podem maximizar seu armazenamento. Existem quatro cores clássicas para escolher e se encaixa perfeitamente na maioria dos banheiros do banheiro.

Um cliente feliz escreveu: “Não tenho legítimo armazenamento no meu banheiro – se encaixa perfeitamente sobre o banheiro e mantém muito – Evury muito robusto, mesmo as coisas que sentem um pouco frágeis ao montá -lo. Não usei o gabinete, mas o gabinete, mas o gabinete

Inscreva -se no Amazon Prime Para obter as melhores ofertas!