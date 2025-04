Demetrious Johnson escolhe o oponente surpreendente da mudança de Ilia Topuria para

Demetrious Johnson vê um caminho difícil à frente para Ilia Topuria.

Topuria, o campeão do UFC Featherweight, deve fazer uma mudança até 155 libras em breve, com um plano para desafiar o campeão leve do Islam Makhachev. Recentemente, Topuria alegou que as autoridades prometeram a ele um título imediato, embora nada tenha sido anunciado pela promoção de Topuria nem as próximas lutas de Makhachev.

Em uma entrevista com Rádio de envioJohnson compartilhou sua opinião sobre como a foto do título de 155 libras poderia se livrar com Makhachev ter a opção de perseguir um segundo título, dependendo de como o evento principal do UFC 315 de 10 de maio entre o campeão dos médios Belal Muhammad-um amigo e parceiro de treinamento de Makhachev’s-e Jack della Maddalena Go.

“Eu colocaria o Islã Makhachev no gelo e veria o que acontece nesta divisão de 170 libras com Jack Della Maddalena vs. Belal Muhammad”, disse Johnson. “Se Jack é capaz de superar Belal Muhammad, acho que você dá ao Islã Makhachev a oportunidade de subir para ser campeão duplo. Sei que Dana White disse que não quer fazer isso novamente, mas quando você olha para a divisão de 155 libras, o Islã esclareceu isso e ele está esperando um novo aparelho.

“You have the fight against Charles Oliveira, Arman Tsarukyan, you also have the newcomer Ilia Topuria. So I would like to see Islam get the opportunity to fight for that 170-pound belt. Let’s say Belal Muhammad keeps it, beats Jack Della Maddalena, then I think you can do the rematch between Charles vs. Islam and have Arman Tsarukyan fight Ilia Topuria. You also still Tenha Dustin Poirier lá, Max Holloway está lá agora, você tem Paddy Pimblett. ”

Makhachev deveria defender seu título contra Tsarukyan no UFC 311 em janeiro passado, mas Tsarukyan saiu do concurso com uma lesão nas costas um dia antes da noite da luta. Em vez disso, Makhachev derrotou a substituição de notícias curtas Renato Moicano por envio da primeira rodada.

O CEO da UFC, Dana White, disse que Tsarukyan provavelmente tem que ganhar seu chute novamente, o que faz sentido para Johnson, que acredita que isso pode funcionar perfeitamente com Topuria possivelmente tendo que enfrentar um concorrente leve antes de reservar uma partida com Makhachev.

“Há tantas brigas diferentes que você pode fazer na divisão de 155 libras, mas acho que a maior coisa que está no radar agora é Ilia Topuria chegando a 155, mudando seu nome para” The Legend “e eu gostaria de vê-lo ser testado em 155”, disse Johnson. “Eu sei que muitas pessoas pensam que ele deveria ter um título imediato, mas acho que por que não apenas tê -lo contra Arman Tsarukyan? Execute. Isso será uma ótima luta.

“Arman Tsarukyan foi a próxima pessoa a tirar a foto do título, mas ele se machucou e, portanto, o UFC disse que quer que ele se prove aos 155 anos antes de receber o título. Campeonato. ”

Topuria tornou -se famoso por seu poder nocaute. Quando ele terminou Alexander Volkanovski no UFC 298 para conquistar o título de peso penas, ele se tornou o primeiro lutador a derrotar Volkanovski em uma luta de 145 libras. Ele seguiu isso com um nocaute de Max Holloway, fazendo de Topuria o único lutador a derrubar Holloway através de ataques.

“La Leyenda” frequentemente divulgou suas habilidades de luta e Johnson, que treinou com a equipe de Makhachev, foi perguntado se Topuria poderia superar Makhachev no tapete se chegasse a ele.

“Nós realmente não vimos Ilia de suas costas ou enviando pessoas, mas eu sei que ele é um lutador muito bom, ele tem uma boa luta”, disse Topuria. “Não vimos Ilia colocar as pessoas de costas, passar a guarda. Quero dizer, ele passa de guarda, mas ele tende a fazer suas brigas, eliminando as pessoas e acredito que é isso que ele vai tentar fazer quando lutar pelo Islã.

“Onde o Islã se mostrou de vez em quando enviando o melhor dos melhores cintos pretos do jiu-jitsu brasileiro que enviaram outras pessoas da divisão. Então, acho que esse não será o caminho que Ilia topuria vá quando ele luta contra o Islã Makhach, mas você nunca saberemos. Makhachev. ”