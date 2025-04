Dentro do retiro tarifário de Trump: como os temores de uma catástrofe do mercado de títulos convenceu Trump a acertar o botão de pausa

CNN

A decisão abrupta do presidente Donald Trump de reverter o curso de tarifas, anunciando uma pausa de três meses, revelou seu limiar para a dor política: uma semana.

“Eles estavam ficando yippy”, disse Trump, explicando as críticas crescentes chovendo na Casa Branca na última semana. “Eles estavam ficando um pouco animados, um pouco de medo.”

Mesmo para um presidente famoso por seus bobs e tecidos políticos, o anúncio de quarta-feira que ele estava fazendo uma pausa de longa duração há três meses totalizou uma reversão impressionante de um plano que ele apareceu apenas um dia antes para ficar totalmente atrasado e, como seu próprio representante comercial, estava testemunhando a colina de Capitol para os benefícios dos tarifas, parecia que ele não o cobriu.

Dias de pressão de colegas republicanos, executivos de negócios e até seus amigos íntimos não pareciam mudar Trump, que insistiam na semana passada: “Minhas políticas nunca mudarão”.

Na quarta -feira, no entanto, ficou evidente que a campanha convencer Trump a mudar o curso não desistisse. Também ficou claro após uma liquidação acentuada nos mercados de títulos do governo dos EUA-geralmente um canto seguro para os investidores-que as ramificações econômicas da estratégia do presidente eram potencialmente catastróficas/piores do que seus conselheiros haviam previsto anteriormente.

O crescente alarme dentro do departamento do Tesouro sobre os desenvolvimentos no mercado de títulos foi um fator central na decisão de Trump de dar uma pausa em seu regime tarifário “recíproco”, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, levantou essas preocupações diretamente para Trump na quarta -feira em uma reunião que precedeu o anúncio de pausa, destacando preocupações compartilhadas por autoridades econômicas da Casa Branca que haviam informado Trump sobre a aceleração de venda no mercado do Tesouro dos EUA no início do dia.

Os chamados para os principais consultores da Casa Branca dos principais aliados da comunidade empresarial também se concentraram cada vez mais nos desenvolvimentos preocupantes no mercado de títulos, pois defendiam Trump.

Trump ainda não havia tomado a decisão de pausar as dramáticas novas taxas tarifárias quando estava postando nas mídias sociais sobre o mercado de ações na manhã de quarta -feira, disseram duas das pessoas.

Mas ele reconheceu no final da tarde que estava assistindo de perto o mercado de títulos.

“O mercado de títulos é muito complicado, eu estava assistindo”, disse Trump a repórteres. “O mercado de títulos agora é lindo. Mas sim, eu vi ontem à noite, onde as pessoas estavam ficando um pouco enjoadas.”

Sentado no Salão Oval para explorar seu anúncio, Trump se juntou a dois conselheiros que se tornaram rostos de duelo do plano tarifário: Bessent e o secretário de Comércio Howard Lutnick.

“Não tínhamos acesso a advogados ou-acabou de escrever. Escrevemos de nossos corações, certo? Foi escrito a partir do coração e acho que também foi bem escrito, mas foi escrito a partir do coração”, disse Trump depois, descrevendo um processo impulsionado mais por impulso do que a estratégia mapeada.

Mesmo quando Trump acalmou os mercados – pelo menos, pelo menos – ele também levantou novas questões, sugerindo que consideraria isentar algumas empresas americanas das tarifas, dizendo que tomaria essas decisões “instintivamente”.

Foi outro turbilhão na quarta -feira na Casa Branca, com os consultores lutando para acompanhar as decisões do presidente. Ele procurou fazer uma volta da vitória após um dos retiros mais humilhantes de sua presidência, ansiosa por receber crédito pelos ganhos do mercado de ações na quarta-feira-sem mencionar as perdas recorde de trilhões de dólares na última semana.

“É o maior aumento na história do mercado de ações. Isso é muito bom”, disse Trump a repórteres no Salão Oval. “Se você continuar, estará de volta para onde foi há quatro semanas.”

Se Trump estava planejando na quarta -feira para pausar suas novas tarifas após dias de turbulência do mercado, ele não revelou suas intenções amplamente. Muitos funcionários da Casa Branca ouviram falar de sua decisão ao mesmo tempo que o mundo aprendeu, via post sobre a verdade social, que as novas tarifas estavam em pausa.

Até seu próprio oficial comercial parecia apenas vagamente ciente de que a mudança era possível quando Trump anunciou a reversão nas mídias sociais.

“Parece que seu chefe acabou de puxar o tapete de baixo de você e fez uma pausa nas tarifas”, disse o deputado democrata Steven Horsford, de Nevada, o representante comercial dos EUA Jamieson Greer durante uma audiência que estava em andamento em Capitol Hill quando Trump fez seu anúncio. Greer havia oferecido zero indicação a esse ponto que a grande mudança estava chegando.

Bessent e outros funcionários insistiram que a decisão de pausar as novas tarifas em todas as nações, exceto que a China não era um reorganizante; Em vez disso, eles enquadraram a mudança como toda parte do plano diretor de Trump de levar as nações para a mesa de negociações.

“Demorou grande coragem, grande coragem para ele permanecer no curso até esse momento”, disse Bessent, que voou para Palm Beach no fim de semana passado para uma longa discussão com Trump no final das tarifas.

Mesmo quando seus conselheiros dançavam em torno disso, o presidente reconheceu que as críticas crescentes, aprofundando a angústia e as crescentes perdas nos mercados financeiros contribuíram para sua decisão abrupta na quarta-feira à tarde de impor uma pausa de três meses a muitas das tarifas.

“Eu pensei que as pessoas estavam pulando um pouco fora da linha”, disse Trump a repórteres.

A equipe econômica do governo passou na quarta -feira de manhã intensamente focada na venda de títulos que se intensificou um dia antes e acelerou agressivamente da noite para o dia, impulsionando os rendimentos mais altos e, na verdade, demonstrando exatamente o oposto do que normalmente aconteceria durante um momento tão instável e volátil na economia global.

Historicamente, os tesouros se reúnem em momentos de vendas do mercado de ações, enquanto os investidores correm para mudar os ativos para um Safehaven global, o status de longa data devido à segurança e liquidez fornecidas pelo mercado dos EUA.

Observar o jogo inverso e depois acelerar após uma demanda inesperadamente fraca no primeiro leilão do Departamento do Tesouro a ocorrer desde que Trump anunciou seu regime tarifário, levou a um alarme crescente, mesmo quando Bessent o descartou como “desconfortável, mas normal” em uma entrevista na televisão na quarta -feira de manhã.

Mas para Bessent, cuja carreira financeira estava profundamente entrelaçada com o mercado de títulos e quem se fixou em dirigir os rendimentos de 10 anos em seu posto de gabinete, o alarme transmitido por altos funcionários do Tesouro foi entendido e refletido na conversa posterior com Trump.

O presidente, que é um monitor de sua própria cobertura na televisão, tinha visto até alguns de seus estreitos aliados emitirem avisos terríveis sobre as perspectivas de uma recessão como resultado das tarifas. Ele estava assistindo a Fox Business Channel na quarta -feira de manhã, quando o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse que uma recessão foi “um resultado provável” de uma crescente guerra comercial resultante das políticas tarifárias de Trump.

“Os mercados nem sempre estão certos, mas às vezes eles estão certos”, disse Dimon à Maria Bartiromo, da Fox Business.

Dentro da Casa Branca, as ligações telefônicas vinham rapidamente de executivos de negócios, republicanos e outros aliados do presidente pedindo que ele reconsidere suas tarifas, mas eles receberam pouca indicação que uma pausa estava em andamento.

Os executivos estavam iluminando as linhas telefônicas do Estado-Maior Susie Wiles, vice-presidente JD Vance e secretário do Tesouro Scott Bessent para defender o caso para superar diretamente enquanto os falcões comerciais continuavam a promover a abordagem das tarifas de Trump na televisão, enquanto o mercado continuava a afundar.

Wiles, disseram essas fontes, haviam sido particularmente eficazes em convencer Trump de que a derrota do mercado estava custando um capital político considerável de que ele precisaria para futuros itens da agenda, com os legisladores em campo em campo cada vez mais irritados com constituintes, enquanto o mercado continuava afundando.

Bessent, cuja conversa com Trump na Flórida no fim de semana se concentrou em se concentrar no objetivo geral das tarifas, também parecia assumir mais um papel nas mensagens públicas, conversando frequentemente sobre as dezenas de países que agora disputam acordos comerciais.

“Isso foi motivado pela estratégia do presidente. Ele e eu conversamos no domingo, e essa era sua estratégia o tempo todo”, disse Bessent na quarta -feira.

Trump, no entanto, reconheceu que estava de olho nos mercados, chamando seu desempenho de “sombrio” nos últimos dias.

Uma semana depois de fazer um anúncio tarifário que eleva o sistema comercial global, o presidente ficou do lado de fora da Casa Branca em frente a três carros de corrida coloridos e refletiu sobre o que levou ao seu retiro. Ele procurou receber crédito por um problema em grande parte de sua própria criação, dizendo que sua credibilidade não foi corroída pelo chicote.

“Você precisa ter flexibilidade”, disse Trump. “Acho que nos mercados financeiros, porque eles mudam, veja o quanto você muda hoje.”