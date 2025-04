Departamento de Educação para retomar a coleta de empréstimos estudantis em inadimplência

CNN

–



O Departamento de Educação anunciou na segunda-feira que reiniciará a coleta de empréstimos para estudantes federais em 5 de maio, encerrando uma pausa da era da pandemia que começou cerca de cinco anos atrás.

Mais de 5 milhões de mutuários estão inadimplentes, informou o departamento em um comunicado à imprensa. Os empréstimos estudantis entram em inadimplência após 270 dias sem pagamento.

“Os contribuintes americanos não serão mais forçados a servir como garantia de políticas irresponsáveis ​​de empréstimos para estudantes”, disse a secretária de educação Linda McMahon em comunicado. “O governo Biden enganou os mutuários: o poder executivo não tem a autoridade constitucional para limpar a dívida, nem os saldos do empréstimo simplesmente desaparecem.”

Como parte da mudança, o Escritório de Auxílio ao Estudante do Departamento de Educação reiniciará o Programa de Offset do Tesouro, que coleta dívidas decorando pagamentos federais e estaduais, como declarações fiscais ou benefícios do Seguro Social.

O anúncio de segunda-feira do departamento pediu aos mutuários inadimplentes que entrem em contato com o Grupo de Resolução Padrão do Escritório de Auxílios de Auxílio e “efetuem um pagamento mensal, se inscrevam em um plano de pagamento orientado a renda ou se inscreva na reabilitação de empréstimos”.

O escritório se moverá para iniciar o processo de penhora de salários administrativos neste verão. Esse processo permite que uma agência federal ordene que um empregador não federal retenha uma porcentagem da renda de um funcionário para pagar uma dívida inadimplente, de acordo com o Bureau of the Fiscal Service.

A medida ocorre quando o governo Trump trabalha para desmontar o departamento de educação. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva no mês passado, instruindo McMahon a iniciar o processo de desligamento do departamento. Trump disse mais tarde que a Administração de Pequenas Empresas absorverá a enorme carteira de empréstimos para estudantes do Departamento de Educação. A carteira de empréstimos totaliza impressionantes US $ 1,8 trilhão em dívidas, informou a CNN anteriormente.