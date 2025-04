Departamento de Justiça Axa centenas de subsídios que ajudam as vítimas de crimes e combate o abuso de opióides

CNN

O Departamento de Justiça encerrou centenas de subsídios nesta semana, reduzindo efetivamente os orçamentos para organizações em todo o país que ajudam as vítimas de crimes e combate a violência armada e abuso de opióides.

Os cancelamentos, que alegaram que as mais de 350 subsídios já distribuídos “não efetivam mais as metas do programa ou as prioridades da agência”, enviaram ondas de choque por meio de organizações de donatários.

“Fiquei atravessado”, disse Renee Williams, que lidera o Centro Nacional não partidário para as vítimas do crime. Sua organização opera uma linha direta há 10 anos através de uma concessão do Departamento de Justiça e conecta vítimas de crimes hediondos a especialistas que os ajudam a navegar de tudo, desde assistência legal até burocracias estaduais.

Essa concessão foi cortada na noite de terça -feira.

“Eu realmente acreditava que esse governo tinha vítimas na vanguarda de sua mente”, disse Williams à CNN. “Mas para obter esse e -mail para ver que eles estavam cortando vítimas e que essa linha direta – o que sabemos que é um recurso que salva vidas para tantas pessoas – não era mais uma prioridade foi simplesmente impressionante”.

Não é incomum que novas administrações revisem os pedidos de subsídios federais ou doações com base em suas preferências políticas. Mas é altamente incomum que as doações sejam recuadas quando o dinheiro for alocado e está sendo usado, disseram ex -funcionários do DOJ à CNN.

E embora os cortes representem uma parte relativamente pequena dos subsídios administrados pelo departamento, os especialistas temem que os cortes de financiamento impactarão fatalmente organizações cujos projetos já estão em andamento.

“As pessoas que foram feridas pelo crime serão feridas novamente quando tentam obter ajuda”, Kristina Rose, ex -diretora do Gabinete do Departamento de Justiça de Biden para vítimas de crime, que supervisiona bilhões de dólares em financiamento. “Todo mundo eventualmente sentirá o impacto disso.”

Os cortes foram relatados pela primeira vez pelo Washington Post.

“Este Departamento de Justiça está focado em processar criminosos, tirar drogas ilegais das ruas e proteger as instituições americanas de políticas tóxicas de Dei e santuário da cidade”, disse um porta -voz do Departamento de Justiça em resposta às perguntas da CNN sobre os cortes. “Os fundos discricionários que não estão mais alinhados com as prioridades do governo estão sujeitos a revisão e realocação”.

Entre os programas cujas doações foram canceladas estão organizações que trabalham para proteger e ajudar as pessoas que foram vítimas de um crime.

Esses grupos – muitos dos quais receberam apoio bipartidário no passado – dizem que, sem o financiamento, as vítimas que apoiam poderiam ser deixadas sem ajuda legal, moradia segura, apoio médico e trauma ou mesmo despesas funerárias para enterrar um ente querido que havia sido assassinado.

Cópias de várias cartas de rescisão de subsídios compartilhadas com a CNN dizem que o DOJ “mudou suas prioridades” e deseja que esses subsídios federais sejam “apoiando mais diretamente certas operações de aplicação da lei, combatendo crimes violentos, protegendo crianças americanas e apoiando vítimas americanas de tráfico e agressão sexual e melhor coordenar os esforços de aplicação da lei em todos os níveis de todos os níveis.

Mas muitos beneficiários de concessão acreditam que essa ação fará o contrário, retirando o tapete de programas que trabalham em comunidades em todo o país.

Um programa em risco de desligamento imediato é um grupo que envia advogados ao lado da cama de alguém do hospital que foi ferido de tiro ou outro tipo de agressão. Os advogados podem ajudá -los a navegar como denunciar o crime, se escolherem e podem ajudar as vítimas a encontrar serviços para ajudar em sua recuperação.

Outra concessão do Departamento de Justiça que financiou centros de recuperação de trauma em Iowa também foi cancelada, assim como os subsídios que colocaram canis em abrigos de violência doméstica para que as vítimas pudessem trazer seus animais de estimação quando fugiram. O Departamento de Justiça restaurou pelo menos alguns dos programas de animais de estimação na quarta -feira à noite, disse uma fonte à CNN.

Quando as notícias dos cortes surgiram pela primeira vez na terça -feira, dezenas de donatários reuniram -se em uma videoconferência para discutir suas opções, incluindo a ação legal.

Muitas das organizações descobriram que já haviam sido cortadas dos sistemas financeiros dos quais poderiam acessar seu dinheiro de concessão, disse um funcionário. Outros tentaram entrar em contato com seus gerentes de subsídios no Departamento de Justiça.

“Quero acreditar, e espero que seja um erro, e esse erro será corrigido”, disse Williams.

Esforços de reforma e supervisão também cortam



As subvenções terminadas também tocam em grupos do governo local cujos esforços estão focados em pesquisas, estatísticas e esforços para reformar coisas como policiamento e o sistema de justiça juvenil.

“Em vez de ajudar a manter nossos residentes seguros, o governo Trump está novamente cruelmente recuperando financiamento crítico de segurança pública para o nosso estado”, escreveu o procurador -geral democrata de Nova Jersey, Matthew Platkin, em comunicado.

“Cortar iniciativas críticas para combater crimes de ódio, impedir a violência em nossas comunidades e combater o abuso de opióides é tão imprudente quanto perigoso”, continuou Platkin.

Em Kansas City, Missouri, as autoridades da prefeitura descobriram quarta -feira uma doação que financiou programas de aconselhamento e tratamento por meio de seu tribunal de saúde mental havia sido demitida.

“Isso tira uma ferramenta que temos para dar tratamento às pessoas e depois quebrar o ciclo de reincidência que vemos sobre ofensas incômodas”, disse à CNN o prefeito do prefeito da cidade democrata de Kansas, Quinton Lucas.

Lucas argumentou que os juízes não podem prender pessoas com problemas de saúde mental por um longo período de tempo por crimes incômodos e que, sem tratamento, esses infratores estarão de volta à rua sem ajuda e recursos.

“Acho que isso levará a resultados muito inferiores para as pessoas em Kansas City que querem estar seguras”, disse Lucas.