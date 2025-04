Departamento de Justiça encarregado de aplicar a proibição de esportes transgêneros de Trump no Maine

Portland, Maine

Autoridades do Maine disseram na sexta -feira que o estado não cumprirá a proibição de atletas transgêneros nos esportes do ensino médio após uma administração de Trump, descobrindo que o estado violou as leis antidiscriminação, permitindo que os estudantes participem.

O Departamento de Educação dos EUA disse em março que uma investigação concluiu que o Departamento de Educação do Maine violou a lei federal do Título IX ao permitir que as meninas transgêneros participem das equipes femininas. A investigação seguiu um desacordo público entre o governador democrata do Maine, Janet Mills, e o presidente Donald Trump em uma reunião de governadores de fevereiro.

O Escritório de Direitos Civis do Departamento de Educação dos EUA emitiu um aviso final em 31 de março, dizendo ao Estado necessário para cumprir a lei em 10 dias úteis ou enfrentar a aplicação do Departamento de Justiça dos EUA. Esse prazo chegou na sexta -feira e o departamento de educação disse que encaminhou sua investigação ao Departamento de Defesa para a aplicação adicional.

Maine e o governo federal estão em um impasse, pois o Estado não assinará uma resolução proposta pelo governo Trump para resolver a discordância proibindo os atletas transgêneros, disse o procurador -geral assistente do Maine, Sarah Forster, em uma carta ao Departamento de Educação.

“Nada no Título IX ou em seus regulamentos implementadores proíbe as escolas de permitir que meninas e mulheres transgêneros participem das equipes esportivas de meninas e femininas”, afirmou a carta de Forster. “Suas cartas até o momento não citam um único caso que se mantém.”

Trump disse que o estado corre o risco de perder o financiamento federal se não entrar em conformidade. Sexta -feira, o Departamento de Educação disse que também estava tomando medidas para o término do financiamento da educação do Maine.

“O departamento deu a Maine todas as oportunidades de cumprir o Título IX, mas os líderes do estado se recusaram teimosamente a fazê -lo, optando por priorizar uma agenda ideológica extremista sobre a segurança, a privacidade e a dignidade de seus alunos”, disse Craig Trainor, secretário assistente interino do Departamento de Educação dos Direitos Civis. “O Departamento de Educação do Maine agora terá que defender suas práticas discriminatórias perante um juiz de direito administrativo do Departamento e em um tribunal federal contra o Departamento de Justiça”.

O financiamento federal é fundamental para as escolas do Maine. O Maine recebeu US $ 358 milhões em financiamento federal para escolas de ensino fundamental e médio em 2021-22, ou 10% de seu orçamento, de acordo com dados do censo. Cerca de 13% desse dinheiro foi para o Título I, 14% para educação especial e 20% para programas de nutrição infantil, como almoços escolares. O título I fornece assistência financeira suplementar aos distritos escolares para crianças de famílias de baixa renda.

Quase metade dos fundos federais era simplesmente marcada como “outro”, o que provavelmente aponta para as escolas substanciais dos fundos de socorro Covid-19 obtiveram naquele ano. Antes da pandemia, o Maine recebeu 6% de seu financiamento de fontes federais, quase US $ 185 milhões em 2018-19.

A questão do financiamento escolar e da participação de transgêneros nos esportes no Maine começou a borbulhar quando Mills e Trump brigam sobre o assunto durante a reunião de fevereiro na Casa Branca. Durante a reunião, Trump ameaçou puxar o financiamento federal do Maine se o estado não cumprisse sua ordem executiva, impedindo os atletas trans dos esportes.

Mills respondeu: “Nós nos vemos no tribunal”.

Logo depois, o Departamento de Educação e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA lançaram investigações sobre o estado.

As autoridades de saúde e serviços humanos disseram em março que o Departamento de Educação do Maine, a Associação de Principais do Maine e uma escola secundária estão violando o Título IX por causa da participação de atletas transgêneros. O Departamento de Saúde já encaminhou a questão ao DOJ para execução no tribunal.

A Associação dos Diretores e o Distrito Escolar disseram que não cumpririam um acordo proposto para proibir os atletas.

Os republicanos do Maine, que são minoritários em ambas as casas da legislatura, pressionaram os democratas do estado a resolver as investigações. O líder republicano da Câmara, Billy Bob Faulkingham, falando durante uma entrevista coletiva, disse que Mills criou uma “situação de refém” que compromete o financiamento federal.

“O governador, e seu governo, estão realizando as escolas do Maine e a educação do Maine em reféns”, disse Faulkingham. “Esse impasse não vai acabar bem para o estado do Maine e seu financiamento educacional”.

Grupos de direitos LGBTQ+ no Maine defenderam a abordagem do estado. “Não estamos cedendo, e não estamos desistindo de nossa comunidade trans”, disse a Equalitymaine em um post de mídia social.

As autoridades federais também disseram que estão investigando o Maine devido a reivindicações de distritos escolares do estado violam a lei federal ao reter informações sobre a transição de gênero dos alunos dos pais.