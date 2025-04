Deportações equivocadas Stoke preocupações com o empurrão agressivo de imigração de Trump

CNN

O esforço agressivo e acelerado do governo Trump para avançar em sua agenda de imigração expôs os desafios existentes com um sistema datado e levantou preocupações de que as autoridades estão desrespeitando o devido processo às deportações de Ram.

Desde que assumiu o cargo, o presidente Donald Trump e sua equipe tomaram medidas extraordinárias para reprimir a imigração, incluindo a invocação de uma autoridade de guerra raramente usada, conhecida como Lei de Inimigos Alienígenos de 1798, que colocou o governo contra um juiz federal e provocou uma reação pública.

Enquanto isso, o governo Trump fez vários erros nas últimas semanas, incluindo a deportação de um homem salvadorenho cujo caso será ouvido em um tribunal federal na sexta -feira. Os erros continuaram acontecendo, apesar dos agentes federais garantirem que estão examinando cuidadosamente cada pessoa antes de colocá -los em vôos para uma prisão notória em El Salvador.

O czar de fronteira de Trump, Tom Homan, sustentou repetidamente que as autoridades fizeram a devida diligência para reunir informações de que os migrantes que estão deportando devem ser removidos, especialmente das gangues da América Latina MS-13 ou Tren de Aragua.

Depois que centenas de supostos membros de gangues foram levados para El Salvador no mês passado, com uma possível violação da ordem de um juiz, Homan disse em entrevista à ABC que “cada um” migrante era membro de uma das gangues “de acordo com as informações” dadas a ele “do campo”.

“Muitos membros de gangues não têm histórias criminais, como muitos terroristas neste mundo”, disse Homan. “Temos que contar com as mídias sociais, temos que contar com técnicas de vigilância, temos que contar com declarações juramentadas de outros membros de gangues”.

Vários detidos nesses vôos foram devolvidos aos EUA porque a prisão de Salvadorenho não os levaria assim que desembarcarem lá.

No tribunal, luta contra as deportações usando a Lei de Inimigos Alienígenas, um funcionário sênior de imigração e alfândega, Robert Cerna, defendeu o processo para identificar membros da organização criminosa venezuelana Tren de Aragua, ou TDA.

“O pessoal da agência examinou cuidadosamente cada estrangeiro para garantir que eles fossem de fato membros do TDA”, escreveu Cerna em uma declaração. “Oficiais e agentes bem versados ​​na atividade de gangues em geral e no TDA, em particular, revisaram as informações coletadas sobre cada alienígena, identificando os membros do TDA com base nos resultados de técnicas e informações de investigação”.

Mas Cerna também escreveu que os EUA têm poucas informações específicas sobre os detidos que acredita que são membros da gangue Tren de Aragua.

“A falta de informações específicas sobre cada indivíduo destaca o risco que eles representam. Isso demonstra que eles são terroristas em relação a quem não temos um perfil completo”, disse o funcionário do gelo em sua declaração.

O impulso da imigração chegou às manchetes nacionais nesta semana, quando o governo admitiu que não deveria ter deportado Kilmar Armando, Abrego Garcia, o cidadão de Salvadorenho que morava em Maryland, para a notória mega prisão em seu país natal, apesar de ter recebido um status protegido que deveria ter impedido de ser removido lá.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, chamou a remoção do homem de “erro clerical”.

Também nesta semana, um juiz no Texas descobriu que um homem era detido injustamente pelas autoridades de imigração, depois que ele evitou por pouco ser colocado em um daqueles vôos de deportação para El Salvador. O juiz ordenou a libertação imediata de Gil Rojas, um cidadão venezuelano cujos advogados haviam obtido uma ordem judicial mantendo-o nos EUA pouco antes da série de voos decolar em meados de março.

Os casos destacam a complexidade do sistema de imigração dos EUA: os procedimentos podem levar anos, as pessoas recebem uma variedade de status legais diferentes e o processo para os imigrantes e o governo federal é complicado.

Os vôos de deportação de meados de março para El Salvador foram centrais para uma audiência na quinta-feira, onde o juiz distrital dos EUA James Boasberg Considerou se os advogados do governo o enganaram sobre os vôos e se eles ou outros no governo devem ser mantidos desprezados.

Boasberg pressionou por respostas, questionando fortemente o Departamento de Justiça sobre a corrida do governo de voar detidos para a prisão de Salvadorenho no sábado, 15 de março. O juiz apontou que, na pressa, o governo arriscou colocar as pessoas nos aviões que não deveriam estar.

A luta pelo tribunal – partes que estão perante a Suprema Corte – levantou questões sobre o alcance da autoridade executiva sobre a política de imigração.

“O Tribunal Distrital não tem capacidade de – de forma alguma – restringir as autoridades do presidente sob a Lei dos Inimigos Alienígenos, ou, como acredito, de conduzir os assuntos externos dos Estados Unidos”, disse Stephen Miller, vice -chefe de gabinete da CAUS de Trump, à CNN Kasie Hunt em “The Arena”, no mês passado.

Os advogados da União Americana das Liberdades Civis estão argumentando que alguns dos migrantes podem ter sido enviados para El Salvador erroneamente por causa das escolhas comuns que fizeram, como fazer tatuagens de uma bola de futebol e coroa. Um detido disse que a tatuagem era para o time de futebol Real Madrid, mas o governo a leu como um possível sinal de afiliação de gangues.

O caso testa o poder de Trump de mandar os migrantes sem um processo de remoção onde os migrantes podem argumentar que não são membros de gangues. O Supremo Tribunal ainda não decidiu o que fará.

Em uma audiência no Tribunal de Apelações na semana passada, um dos juízes disse que os erros podem ser cometidos facilmente com o processo atual do governo.

“Vocês todos poderiam ter me colocado no sábado e me jogado em um avião pensando que eu sou membro de Tren de Auga e não me dando chance de protestar”, disse a juíza do Tribunal de Apelações do Circuito de DC, Patricia Millett. Ela acrescentou na audiência do tribunal que, em sua hipotética, ela não seria capaz de argumentar: “‘Com licença, não, eu não, gostaria de uma audiência.'”

Embora os altos funcionários de Trump tenham expressado confiança em suas decisões de deportação, os migrantes e seus advogados dizem que as decisões rápidas foram catastróficas e podem despertar procedimentos de imigração de longa data.

Os advogados de imigração e os membros da família argumentaram que alguns dos venezuelanos enviados à mega prisão de El Salvador no mês passado não estão ligados a gangues, como o governo descreveu. Alguns dos removidos também estavam no meio de seus procedimentos de imigração antes de serem enviados para outro país.

Muitos ainda estão buscando respostas.

Na quarta -feira, o advogado John Dutton participou de uma audiência de imigração para seu cliente, Henrry Albornoz Quintero, que Dutton acredita ter sido enviado a El Salvador.

Perguntado pelo juiz de imigração sobre o paradeiro de Albornoz Quintero, um cidadão venezuelano que estava em detenção de imigração, o advogado do ICE apenas afirmou que não está mais sob custódia da agência.

O juiz pressionou por mais informações, chamando a falta de respostas ridículas, de acordo com Dutton. Sem nenhuma confirmação oficial de sua deportação da ICE, outra audiência foi agendada.

Lindsay Toczylowski, co-fundadora e presidente do Centro de Direito dos Defensores de Imigrantes, também disse à CNN que seu cliente, um buscador de asilo venezuelano, foi abruptamente removido para El Salvador antes que seus procedimentos de imigração concluíssem.

Esperava -se que o cliente de Toczylowski aparecesse virtualmente para sua audiência de imigração da detenção no ICE no mês passado, mas ele não estava lá. O promotor de gelo não tinha informações, de acordo com Toczylowski, e o juiz reagendou a audiência.

Alguns dias depois, o ICE confirmou no Tribunal de Imigração que o cliente de Toczylowski estava entre os enviados a El Salvador.

Os documentos judiciais esclareceram parte da confusão com os vôos para El Salvador.

Uma mulher venezuelana que estava detida no Texas foi levada para El Salvador, juntamente com um punhado de outras detidas venezuelanas. Mas eles foram enviados de volta aos EUA depois de desembarcar na prisão de Salvadorenho. O infame Centro de Confinamento de Terrorismo de El Salvador, conhecido como Cecot, não levaria as mulheres, segundo os registros.

“Todos os homens saíram do avião”, escreveu a mulher, que é identificada apenas pelas iniciais SZFR, em uma declaração recente juramentada no caso antes de Boasberg. “As mulheres restantes perguntaram o que aconteceu conosco? Disseram -me que o presidente de El Salvador não aceitaria mulheres. Também me disseram que estávamos voltando à detenção nos EUA”.

Os guardas da prisão em El Salvador também recusaram um detido do sexo masculino de ascendência nicaragüense porque o condado da América Central estava fora do acordo que os EUA atacaram com El Salvador.

“Eu ouvi um funcionário de Salvadorenho dizer a um oficial do ICE que o governo de Salvadorenho não detinha alguém de outro país da América Central por causa do conflito que isso causaria”, escreveu o detido em uma declaração juramentada.

O governo Trump admitiu em um tribunal que deportou erroneamente Abrego Garcia, o pai de Maryland, para El Salvador “por causa de um erro administrativo” e argumentou que não poderia devolvê -lo porque agora está sob custódia de salvador.

Um processo foi movido sobre sua remoção e uma audiência está agendada na sexta -feira.

Antes de sua remoção, ele foi preso por gelo em meados de março “devido ao seu papel de destaque no MS-13”, de acordo com uma declaração judicial de um alto funcionário do gelo. Seus advogados dizem que ele não é membro da gangue, nem tem vínculos com isso.

“Quando outros foram removidos do voo por vários motivos, ele subiu a lista e foi designado para o voo. O manifesto não indicou que o Abrego Garcia não deveria ser removido”, disse Cerna, diretora de escritório de campo de gelo, em sua declaração.

Alejandra Jaramillo da CNN e Devan Cole contribuíram para este relatório.