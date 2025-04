‘Deslêmio em sua audácia’: o conflito de Trump com os juízes aumentou para novas alturas

CNN

O juiz James Boasberg-que decidiu na quarta-feira que o governo Trump mostrou “desrespeito voluntário” por sua ordem de meados de março, interrompendo os vôos de deportação em meio à disputa pela legalidade das remoções-é o primeiro juiz a descobrir que “causa provável existe” a manter funcionários do governo em desprezo criminal.

Mas a luta legal sobre se as autoridades federais desafiaram as ordens de Boasberg está se desenrolando em uma tapeçaria maior de desprezo e recalcitro em relação aos juízes que reduziram a agenda do presidente Donald Trump, com o tom no topo do próprio Trump.

As autoridades de Trump lançaram ataques pessoais contra Boasberg e outros juízes nas mídias sociais e em aparições públicas. Os advogados do governo reivindicaram ignorância quando fizeram perguntas básicas sobre os fatos subjacentes a disputas legais. E, diante das decisões, parando as políticas de Trump, o governo expressou um notável desdém pela autoridade judicial na orientação de suas agências oferecidas por seguir os mandamentos desses juízes.

“É de tirar o fôlego em sua audácia e falta de decoro”, disse o juiz aposentado John Jones III, um nomeado George W. Bush que serviu em um tribunal federal na Pensilvânia. “É diferente de tudo que eu já vi do Departamento de Justiça e, de fato, de fato, qualquer advogado que pratique no tribunal federal”.

A atitude cavalheiresca do governo está na frente e no centro no caso relativa à deportação equivocada de um migrante em Maryland para uma super prisão em El Salvador. Esses procedimentos atingiram um novo nível de intensidade depois que a Suprema Corte deixou na semana passada uma ordem intacta do juiz distrital, exigindo que o governo Trump “facilite” o retorno do migrante aos Estados Unidos.

Em uma audiência de terça -feira perante a juíza do distrito dos EUA Paula Xinis, o advogado do Departamento de Justiça Drew Ensign tentou desafiar como ela estava interpretando as instruções da Suprema Corte e indicou que o governo recorreria de qualquer ordem que ela emitiu amplamente definindo o termo “facilitar”, o verbo -chave que o tribunal supremo adotou em sua ordem na semana passada.

“A Suprema Corte falou. Estou clivando tão de perto quanto se pode me apegar à Suprema Corte. Minha ordem é clara. É direto. Há, na minha opinião, nada para recorrer”, Xinis recuou. Desde então, o departamento recebeu sua ordem de 11 de abril, emitida no dia seguinte à avaliação da Suprema Corte, instruindo o governo a tomar medidas para facilitar o retorno do migrante e fornecer suas informações sobre quais eram essas medidas.

Nesse caso, bem como em suas mensagens públicas em torno das várias disputas legais, os principais funcionários de Trump adotaram a idéia de que, independentemente do que os tribunais inferiores dizem, eles têm a Suprema Corte do seu lado.

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, por exemplo, descreveu falsamente o Supremo Tribunal como decisão 9-0 a seu favor à questão de saber se um tribunal poderia ordenar que o governo tomasse medidas para tentar trazer Abergo Garcia de volta. O que a opinião da maioria não assinada disse foi mais ambígua, e três juízes liberais escreveram separadamente para deixar claro que concordaram com a diretiva do juiz de que o governo toma medidas para trazer o migrante, Kilmar Abrego Garcia, de volta.

“O que o governo está tentando fazer é destacar a Suprema Corte do resto do judiciário e dizer: ‘Vamos ouvir a Suprema Corte, mas não precisamos brincar com os tribunais inferiores'”, disse Jones.

Durante a Primeira Presidência de Trump, os juízes não eram estranhos a serem sujeitos de seus infames diatribes de mídia social, provocando preocupações de segurança sobre a segurança dos juízes.

Os principais funcionários de sua segunda administração também estão destacando os juízes com zombadores.

O vice -chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, chamou Xinis de “marxista” que “agora pensa que é presidente de El Salvador”. O procurador -geral Pam Bondi alegou que Boasberg estava “tentando proteger terroristas que invadiram nosso país sobre cidadãos americanos”. E Trump amplificou a idéia de que Boasberg deveria ser impeachment.

A retórica irônica também entrou nas declarações mais formais do governo.

Quando o Departamento de Justiça foi necessário comunicar às agências que um juiz fez uma pausa em uma ordem executiva de Trump atacando a capacidade do escritório de advocacia de se envolver com o governo federal, o memorando de Bond-Authored disse que “um tribunal distrital não eleito invadiu novamente as prelocolos de formulação de políticas e liberdade de expressão do ramo executivo”.

Os serviços de cidadania e imigração dos EUA reformularam um aviso publicado em seu site anunciando que uma política de imigração de Trump havia sido interrompida por um tribunal na Califórnia, de acordo com documentos judiciais dos desafiantes legais da política. A versão inicial do aviso anunciou a decisão do tribunal e seu impacto na política usando linguagem direta. Mas alguns dias depois, o aviso foi reformulado para dar vários golpes na decisão do juiz.

“O governo está comprometido em restaurar o estado de direito com relação ao status protegido temporário (TPS)”, disse o aviso reformado, referindo -se ao programa de imigração que Trump foi impedido de diminuir. “No entanto, em 31 de março de 2025, o juiz Edward Chen, um juiz federal em São Francisco, ordenou que o departamento continuasse com TPS para os venezuelanos.”

Samuel Bagenstos-que atuou como consultor geral em duas agências federais diferentes durante a administração de Biden e que também trabalhou em cargos importantes no Departamento de Justiça-disse que o tom do governo não era como “eu não consigo pensar nos meus mais de 30 anos como advogado”.

“Fizemos argumentos muito fortes aos tribunais que estávamos apelando de que essas decisões estavam erradas”, disse Bagenstos, agora professor de direito da Universidade de Michigan, sobre seu tempo no governo Biden. “Mas quando estávamos instruindo nossos clientes a cumprir as decisões, tentamos levar a sério que os tribunais tinham o poder de ordenar que façamos as coisas que eles estavam ordenando que façamos”.

Nos próprios procedimentos judiciais, o Departamento de Justiça de Trump tem sido curt em sua recusa em fornecer aos juízes fatos que ajudariam a entender as disputas diante deles.

A juíza distrital dos EUA Ellen Hollander – que está supervisionando um desafio ao acesso que o Departamento de Eficiência do Governo foi dado a dados sensíveis da Administração de Segurança Social – solicitou que o comissário interino da agência participasse de uma audiência de terça -feira para esclarecer discrepâncias nos documentos e declarações internas que o governo apresentou no caso. Hollander anteriormente chamou o comissário interino Leland Dudek por dizer a vários meios de comunicação que seria forçado a fechar a agência por causa de sua ordem de emergência limitando o acesso dos dados do DOGE – com o juiz deixando claro que foi uma interpretação incorreta de suas diretivas.

Às 22:00 na segunda -feira, o departamento informou que Dudek não participaria do processo, apontando apenas as evidências de que o governo já havia apresentado e “as demandas do tempo do comissário interino”.

Hollander observou repetidamente durante a audiência de terça -feira que não ter Dudek disponível para responder suas perguntas estava impedindo sua capacidade de entender os principais detalhes sobre a disputa legal.

Em uma fase anterior no caso relativa ao migrante deportado erroneamente, um advogado de carreira do Departamento de Deportação mostrou uma sinceridade notável sobre a luta que estava enfrentando para obter dos funcionários do governo as informações que ele conhecia que o juiz buscaria.

“A sua homenagem, direi, pela consciência do tribunal, que quando este caso pousou em minha mesa, a primeira coisa que fiz foi fazer aos meus clientes essa mesma pergunta”, disse o advogado quando Xinis perguntou por que os EUA não podiam pedir a El Salvador a Abrego Garcia de volta. “Eu não recebi, até o momento, uma resposta que acho satisfatória.”

Desde então, esse advogado foi demitido, com Bondi sugerindo que ele não conseguiu “advogar zelosamente em nome dos Estados Unidos”.

A Ensign, um nomeado político que assumiu o argumento de argumentação, tem sido muito mais disciplinado nas não respostas que ele deu ao juiz. Em uma audiência na semana passada – durante a qual ele fez seus argumentos sentou uma defesa na mesa, em vez de ficar no púlpito -, ele alegou ser incapaz de responder nem mesmo às perguntas do juiz sobre o local atual de Abrego Garcia.

Dias depois, o governo ainda não forneceu respostas diretas às perguntas do juiz sobre como o governo estava trabalhando para trazer de volta o migrante. Em vez disso, em uma audiência de terça -feira, a alferes tentou apontar comentários ovais de Trump, presidente do Salvadorenho e Bondi.

Xinis encerrou essa oferta-observando que os comentários impecáveis ​​do presidente Nayib Bukele a um repórter não seriam aceitos em um tribunal-e ordenou duas semanas de descoberta “intensa”, inclusive com depoimentos, para chegar ao fundo da inação do governo em sua ordem.

“Ao atender aos pedidos de informações dos juízes, eles estão apenas tornando muito mais difícil para os juízes fazer cumprir a conformidade”, disse Peter Keisler, ex -funcionário do Departamento de Justiça que atuou como procurador -geral interino sob George W. Bush, à CNN.

Quando os pedidos à direita atingiram um tom de febre por impeachment de Boasberg e outros juízes que decidiram contra Trump, o juiz John Roberts emitiu uma declaração notável – sem nomear nenhum juiz em particular – afirmando que o processo normal de apelação e não o impeachment foi a “resposta apropriada ao desacordo com a decisão judicial”.

Essa afirmação fez pouco para resfriar as temperaturas. Mesmo quando é governado contra o governo, a maioria da Suprema Corte não usou essas oportunidades para abordar diretamente como o governo se manipulou nos tribunais inferiores. A maioria do Supremo Tribunal parecia se esforçar para evitar provocar mais conflitos, disse Bagenstos.

“Se você é o governo Trump, pode pensar que é uma boa aposta que você pode continuar desrespeitoso com esses juízes do tribunal inferior e nada acontecerá negativamente à sua posição legal como resultado”, disse Bagenstos.

Não ajudar a situação, dizem os observadores legais, é que a Suprema Corte usou o idioma vago e sem dúvida de boca, nas breves ordens de emergência, instruindo os tribunais inferiores a “esclarecer” seus comandos para o governo.

“Parece -me que está piorando, o calor está subindo”, disse Jones, ex -juiz. Roberts e os outros juízes “terão que começar a proteger os juízes da corte inferior”.