Destino Penedo é divulgado na WMT Latin America

Os atrativos turísticos de Penedo foram apresentados em uma das principais feiras de turismo da América Latina: a WTM Latin America 2025. O evento realizado em São Paulo reuniu milhares de profissionais e mais de 790 expositores de 41 países, com presença da gestão da Seturec e empresários e prestadores de serviços turísticos de Penedo.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, a WTM 2025 é especial para o Destino Penedo.

“Nós tivemos a oportunidade de construir e fortalecer relações com agentes de viagens, operadores e demais profissionais que atuam diretamente no setor do turismo”, explicou o representante da Prefeitura de Penedo no evento realizado entre os dias 14 e 16.

Jair Galvão adiante que o Destino Penedo terá novidades em breve. “Vem muita coisa boa por aí, sobretudo, para o segundo semestre. Nós vamos fortalecer Penedo como um destino turístico e aumentar esse setor tão importante que já pauta a economia da cidade”.

A WTM Latin America é uma excelente oportunidade para trocar ideias, firmar parcerias e estabelecer conexões e relações comerciais com os principais atores do segmento do turismo e a participação do Destino Penedo na WTM 2025 só reforça o compromisso do governo Ronaldo Lopes com o desenvolvimento e fortalecimento do turismo como principal responsável pela geração de emprego e renda no município.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC