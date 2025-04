Dezenas de funcionários do DHS, incluindo os principais funcionários da FEMA, recebem testes de detector de mentiras por supostos vazamentos

CNN

O Departamento de Segurança Interna administrou testes de detector de mentiras a cerca de 50 funcionários nas últimas semanas, incluindo o administrador interino da FEMA e aproximadamente uma dúzia de funcionários da Agência de Aunhores de Desastres, como parte de um esforço de intensificação para erradicar o que o Departamento alega vazamentos de informações de segurança nacional.

O administrador interino da FEMA Cameron Hamilton, nomeado do presidente Donald Trump, recebeu um polígrafo apenas alguns dias depois de participar de uma reunião com os principais funcionários do DHS para uma discussão política sobre o futuro da FEMA e como potencialmente desmontar a agência nos próximos meses. Essa reunião de portas fechadas foi relatada pela CNN e outros meios de comunicação.

Pelo menos um funcionário da FEMA foi colocado em licença administrativa e foi escoltada para fora do escritório da agência nesta semana depois de receber um teste de polígrafo, de acordo com várias fontes familiarizadas com o assunto.

“Somos agnósticos sobre sua posição, posse, nomeação política ou status como funcionário público de carreira – rastrearemos vazadores e os processaremos na máxima extensão da lei”, disse o porta -voz do DHS Tricia McLaughlin em um email para a CNN.

As investigações no DHS levantaram preocupações de que os testes de detector de mentiras possam ser usados ​​em trabalhadores federais acusados ​​de vazar informações não classificadas para a mídia, principalmente na FEMA, onde as fontes dizem que as informações classificadas são tratadas em circunstâncias muito limitadas. As organizações de suporte de denunciantes dizem à CNN que seria incomum, alarmante e potencialmente ilegal para que os testes fossem usados ​​nesses casos.

Um funcionário da FEMA, que se recusou a ser identificado por medo de retribuição, disse: “Eles estão indo atrás de funcionários de classificação e incutir essa cultura de medo”.

O governo Trump, inclusive no DHS e no Departamento de Defesa, lançou várias investigações envolvendo polígrafos em divulgações não autorizadas de informações de segurança classificadas e nacionais.

Algumas autoridades da FEMA “falharam” no teste, disse McLaughlin, recusando -se a fornecer detalhes sobre quais informações supostamente vazaram. Ela insistiu que o DHS está seguindo a lei.

“Vamos tomar as medidas apropriadas e, em alguns casos, consultar alguns para acusação criminal com base em evidências adicionais encontradas”, disse McLaughlin em um email para a CNN.

McLaughlin disse que o polígrafo de Hamilton o limpou. Hamilton permanece em seu trabalho. A CNN procurou ele para comentar. Politico relatou pela primeira vez que recebeu o teste.

O funcionário da FEMA disse à CNN que a idéia do DHS está apenas testando trabalhadores acusados ​​de vazar informações classificadas é “extremamente ridículo” com base no conhecimento de algumas das pessoas que receberam os testes e as posições que ocupam.

“Eles estão apenas encobrindo as coisas impopulares que estão fazendo”, disse o funcionário. “A FEMA é um consumidor de informações classificadas, não um produtor de informações classificadas, e os programas da FEMA que são verdadeiramente classificados são um grupo extremamente pequeno de pessoas”.

Um segundo funcionário da FEMA chamou os testes de “uma caça às bruxas”.

“Acho muito, muito difícil acreditar que, dentro do curso normal dos negócios, qualquer um desses funcionários tinha as mãos no material classificado”, disse o funcionário. “Eles estão tentando incitar o medo. Eles estão tentando se livrar das pessoas.”

Tom Devine, diretor jurídico do Projeto de Responsabilidade do Governo, uma organização de apoio a denunciantes sem fins lucrativos, não partidária, disse que está surpreso com o número de polígrafos administrados apenas nos primeiros três meses do governo Trump.

“As agências governamentais há décadas usaram detectores de mentiras para capturar vazadores ou qualquer outra pessoa que percebessem como transgressores. A diferença aqui é o volume”, disse Devine. “O que costumava ser uma decisão sensível e cuidadosamente considerada de alto risco, agora é uma reação instável, e é isso que é assustador.”

Como relatou a CNN anteriormente, os especialistas questionaram a validade dos polígrafos, pois estão sujeitos a coerção e podem não ser confiáveis ​​e geralmente são inadmissíveis no tribunal.

Os testes são contra o pano de fundo de tensão crescente entre a força de trabalho da FEMA e o Departamento de Segurança Interna, que supervisiona a agência de socorro. Trump e seus aliados criticaram a FEMA há meses, alegando que a agência é partidária, ineficaz e desnecessária. A secretária de Segurança Interna Kristi Noem prometeu “eliminar a FEMA”.

Noem, DHS e o esforço do Doge, liderado por Musk, estão buscando cortes potencialmente importantes na FEMA. Na semana passada, a equipe da FEMA recebeu separações voluntárias e a aposentadoria antecipada como parte da mais recente iteração do programa de demissão diferida.

Vários funcionários da FEMA dizem à CNN que esperam que a oferta desencadeará um êxodo em massa da organização de ajuda a desastres em meio à turbulência crescente e ao moral de crateras, que algum medo afetará a capacidade da agência de responder às tempestades durante a temporada de furacões.

“Muito mais funcionários estão considerando ou tomando o [voluntary resignation offers]”O primeiro funcionário da FEMA disse.” Você tem o potencial de uma tonelada de conhecimento institucional para sair pela porta e, em seguida, tem um golpe duplo se não tiver mão de obra suficiente para cumprir a missão, mesmo que seja uma temporada média de furacões “.

A CNN relatou anteriormente que a turbulência da FEMA já está afetando os preparativos para furacões da agência. O funcionário da FEMA alerta que as equipes e os recursos de resposta podem ser ampliados se os EUA enfrentarem uma temporada de tempestades como no ano passado, quando os furacões Helene e Milton bateu o sudeste em sucessão.