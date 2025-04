Dias de uma eleição nacional, os eleitores canadenses se concentram no relacionamento dos EUA

Mississaugua, Ontário

A jornada de trabalho da Lola Blooms começa desempacotando a entrega da manhã: uma mistura colorida de dálias, hortênsias, cravos, rosas e mais retirados de caixas e espalhadas pelas mesas de trabalho.

Até algumas semanas atrás, quase sempre havia flores dos Estados Unidos na mistura, enquanto Lindsay Smith e Kaitlynn teriam um vaso, Clippers e começavam a trabalhar com arranjos florais.

Mas não mais.

Smith e Strain são irmãs, parceiros de negócios e canadenses ofendidos determinados a fazer sua parte no envio de uma mensagem ao presidente dos EUA, Donald Trump.

“Estamos apenas tentando comprar o canadense o máximo que pudermos”, disse Smith. Os sinos de tensão naquela Holanda e México são boas opções se não houver escolha a não ser importar. Alguns dos vasos e outros hardware da loja ainda vêm dos Estados Unidos, mas Smith e Strain estão ocupados procurando alternativas.

“É … Donald Trump”, disse Smith. “Sinto que ele é um valentão nessa situação. Devemos ser aliados. Pensamos que estávamos em um nível de amizade.”

Ameaças tarifárias. Fale sobre como tornar o Canadá o 51º estado. Referências irônicas ao primeiro -ministro como governador. “É muito insultuoso”, diz Smith, antes de exibir os brincos de folhas de bordo que ela escolheu para a visita da CNN “porque eu amo o Canadá”.

O efeito Trump é fácil de encontrar. Há mais bandeiras canadenses voando. Cartões “orgulhosos canadenses” no Windows. E, o mais importante, um tom e tenor muito diferentes, enquanto os eleitores aqui se preparam para escolher um novo parlamento e primeiro -ministro.

Smith e Strain são apenas dois exemplos.

Ambos são tradicionalmente apoiadores de partidos verdes. Mas ambos disseram à CNN que eles têm certeza de que certamente votarão no Partido Liberal na próxima semana porque sabem que os verdes não ganharão assentos suficientes para escolher o primeiro -ministro. Os liberais têm uma chance, e Smith e Strain desejam que a parte vencedora tenha o maior mandato possível.

Os canadenses não votam no primeiro -ministro. Eles votaram para eleger um representante para o seu distrito, ou andar, e o partido que ganha mais assentos pode formar o governo e escolhe o primeiro -ministro, geralmente o líder do partido.

“Só precisamos de um líder forte que não defenda o bullying”, disse Smith. “Você coloca seu voto onde conta mais nessa situação”.

Toby Gorman oferece mais provas que os canadenses estão repensando quase tudo.

Gorman é um autor e jornalista ambiental e independente auto-descrito, que diz que apoiou candidatos de todas as faixas ao longo dos anos. Mas a crise climática é sua questão mais importante no momento, e Gorman vê o Partido Verde como mais alinhado com seus pontos de vista. Mas ele também disse que seu plano, exceto uma reversão do último segundo, é votar em liberal.

“Se fosse alguma outra eleição, sem a situação dos EUA, sem a crise que estamos em andamento, eu provavelmente iria com os verdes”, disse Gorman. Como Smith e Strain, ele quer que o vencedor tenha um mandato. E ele ficou impressionado com o primeiro-ministro Mark Carney, que trabalha desde meados de março depois de substituir Justin Trudeau como líder liberal.

As partes menores tendem a se sair um pouco melhor no Canadá do que nos Estados Unidos. Não há membros do Partido Verde do Congresso dos EUA, por exemplo, mas os Verdes atualmente ocupam dois dos 338 assentos no Parlamento Canadense. Os novos democratas ocupam 24 cadeiras; O Bloc Quebecois 33. Mas Gorman está entre os que mudam para um dos dois principais partidos, porque ele quer que o vencedor tenha mais poder.

“Um líder muito focado” é a opinião de Gorman sobre Carney. “Um líder inteligente. Ele pode lidar com a economia. Acredito que ele possa lidar com a situação dos EUA.”

Todo canadense a quem conversamos, nesta visita de Ontário e em uma viagem à Colúmbia Britânica há algumas semanas, caracterizou essa campanha como um momento de encruzilhada.

O governo do Canadá, segundo eles, precisa aumentar seus gastos militares e encontrar novos mercados e parceiros econômicos. Os canadenses devem verificar duas vezes no supermercado e comprar canadenses sobre a American sempre que possível. E os dois deveriam se livrar da idéia de que o vizinho do Canadá ao sul é um amigo confiável com valores compartilhados.

“Estamos cansados ​​dele”, disse Gorman sobre Trump. “E já se passaram apenas três meses. Mas agora acho que estamos no ponto em que é como, podemos seguir em frente. ”

As eleições federais aqui são frequentemente definidas por rivalidades geográficas ou culturais. Oriente versus oeste. As costas contra o meio. Urbano versus rural. Inglês versus francês. Liberal versus conservador. Mas Trump gerou uma onda de nacionalismo canadense e ele é a questão central nesta corrida.

“Eu mesmo coloquei uma bandeira”, disse Gorman. “Eu nunca pensei que iria colocar uma bandeira canadense. Mas quando se trata de trituração, os canadenses realmente se reuniram. … temos nossos problemas de unidade, mas agora Trump está definitivamente causando um pouco mais de orgulho do que geralmente mostramos”.

Peter Hamilton é um conservador ao longo da vida e espera que os conservadores estejam no topo quando os votos são contados na próxima semana. Mas ele viu o balanço histórico nas pesquisas: uma vantagem conservadora de 25 pontos em janeiro evaporou, e a pesquisa tardia mostra uma modesta vantagem liberal.

“O ponto principal é que os liberais e conservadores começaram a trabalhar juntos aqui”, disse Hamilton. “Eles não podem estar calculando e discutindo entre si. Temos que trabalhar juntos para fazer este país ir – vá em frente.”

Esse consenso é crítico, diz Hamilton, porque os Estados Unidos de repente parecem tão distantes e não confiáveis.

Entrevistamos Hamilton no Rock Maple Lodge, uma fazenda de 200 acres em uma área rural a cerca de 60 quilômetros de Toronto. A fronteira e o búfalo estão a cerca de 160 quilômetros de distância, mas Hamilton disse que os estados de repente não se sentem tão próximos.

Cerca de 2.000 árvores de bordo pontilham a propriedade e há 11 quilômetros de tubulação para transportar xarope de bordo de volta a um prédio onde é fervido, filtrado e engarrafado, alguns após envelhecimento adicional em barris de bourbon dos Estados Unidos. Hamilton também cultiva milho, trigo e soja e tem uma serraria para um negócio modesto de madeira.

Hamilton, sempre um orgulhoso canadense, agora se sente assim mais do que nunca. Ele cumprimenta um visitante em uma camisa de hóquei em equipe Canadá e nossa primeira parada é um prédio de fazenda cheio de recordações das lendas do hóquei: Wayne Gretzky, Guy Lafleur, Bobby Orr e muitos mais.

Em uma janela de outro edifício: um dos cartazes “orgulhosos canadenses” que vimos repetidamente durante nossa visita de Ontário, desde o centro de Toronto, de forma confiável, até as fortânicas rurais conservadoras, pontilhadas por fazendas de laticínios e vegetais e alojamento de bordo de Hamilton.

Hamilton tem 75 anos e tem a fazenda há 54 anos, depois de também trabalhar na construção de casas. Ele viu muito. Mas nada assim. Como a maioria dos canadenses que conhecemos, ele não podia entender por que Trump decidiu levar o relacionamento de vizinho para desagradável.

Mas ele também não é de habitar e acredita que a eleição canadense é um passo fundamental para um país que ele diz que precisa reafirmar sua independência e enfatizar suas maneiras.

“Não há mais amigo”, disse Hamilton sobre os Estados Unidos. “A maior coisa do Canadá é que temos amigos em todo o mundo. Quantos amigos a América tem agora?”