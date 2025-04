Dick Durbin, o número 2 democrata no Senado, anuncia que não buscará a reeleição

CNN

Dick Durbin, o democrata de longa data do segundo ranking no Senado, anunciou planos de se aposentar no final do próximo ano, provocando uma luta de sucessão para levar seu poderoso ponto de liderança na câmara e uma provável primária lotada em Illinois para o assento.

“A decisão de concorrer à reeleição não foi fácil. Eu realmente amo o trabalho de ser senador dos Estados Unidos. Mas, no meu coração, sei que é hora de passar a tocha”, anunciou Durbin na quarta-feira. “Então, estou anunciando hoje que não procurarei reeleição no final do meu mandato.”

Esperava -se que Durbin, 80 anos, se espere, tendo servido na Câmara desde 1996 e como o chicote democrata do Senado desde 2005, uma posição que lhe deu influência com o líder do partido como vice -chefe do falecido Harry Reid e atualmente com o líder democrata Chuck Schumer. Durbin se torna o quarto democrata do Senado a anunciar planos de se aposentar, em vez de concorrer à reeleição no próximo ano.

A decisão de aposentadoria de Durbin abre uma série de posições -chave, inclusive no Comitê Judiciário do Senado, onde ele atuou como presidente do último Congresso, tendo presidido a confirmação de Ketanji Brown Jackson, a primeira mulher negra a servir na Suprema Corte e onde ele defende a legislação que se espalhou.

Nos bastidores de Illinois, vários democratas estavam se preparando para uma corrida em potencial, construindo seus baús de guerra antes do que poderia ser uma primária democrática competitiva no estado azul. Entre os vistos como candidatos em potencial: os representantes Raja Krishnamoorthi, Robin Kelly e Lauren Underwood e o tenente -governador de Illinois, Juliana Stratton.

E no Senado, a corrida para substituir Durbin desencadeará uma luta de liderança que não será formalizada até depois do meio do ano seguinte e através de uma votação secreta de senadores democratas. Existem vários democratas que poderiam buscar a posição de chicote, preparando -os como um sucessor em potencial para Schumer.

Os vistos como possíveis candidatos incluem Sens. Brian Schatz, Amy Klobuchar e Patty Murray. Mas outros poderiam tornar seus interesses conhecidos.

Schumer agradeceu a Durbin em comunicado após seu anúncio, dizendo que “ele é um parceiro de confiança, uma das vozes mais respeitadas do Senado há décadas, meu querido amigo e, é claro, meu ex -colega de quarto”.

Morgan Rimmer, da CNN, contribuiu para este relatório.