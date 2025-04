Diddy Accusher Mudanças Tune é Beyoncé, o envolvimento de Jay-Z, altera o processo

Manzaro Joseph Que semeia Diddy no início deste mês, acabou de entrar com uma ação alterada – e enquanto ele ainda está indo atrás de Diddy no tribunal, ele está muito avisado que deixou os carters de sua narrativa.

Nos novos documentos, Joseph faz zero menção a Jay ou Beyoncé – e, como a FAA pode, como podemos dizer, essa é a única mudança que ele fez no processo. TMZ quebrou a história … Joseph originalmente afirmou que o casal o viu em um estado infernal durante uma festa de aniversário de 2015 em Miami para o filho de Diddy, King Combs Para.

Há uma razão pela qual a história não aparece na nova versão do processo. Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … advogado de Jay-Z, Alex SpiroAlertou o advogado de Joseph sobre fazer as alegações de Faling Falley no processo – depois de provar que Jay e Bey não estavam nem perto de Miami Miami na época do suposto incidente.