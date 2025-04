Diddy pode ter forçado uma suposta vítima a se submeter a procedimento médico, afirmam os promotores

O magnata do rap estava sentado em uma sala de tribunal de Nova York na sexta -feira, quando surgiu a questão de como lidar com certas evidências que a promotoria planeja apresentar em relação a um procedimento médico desconhecido surgiu.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Novamente, não sabemos onde as supostas vítimas estão sendo referidas ou a que esse suposto procedimento implicava.

Perguntas sobre o vídeo de pesquisa de Diddy batendo Cassie Também surgiu durante a audiência, com o juiz decidindo que o vídeo será permitido no julgamento. O juiz também perguntou se o promotor dos EUA poderia abordar Problemas com o vídeocomo o que Diddy Testemunha especializada Cite Em um filme legal recente.